捷克參院議長維特齊連任成功 蔡英文：台灣真正的朋友

台灣總統蔡英文11月12日通過臉書恭喜捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）順利連任。蔡英文發文稱讚維特齊有原則、有領導力，是台灣真正的朋友。

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蔡英文寫道，“台灣可以幫忙（Taiwan Can Help）的精神，捷克的好朋友最懂”。她稱，“我要恭喜捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）順利連任。維特齊議長有原則、有領導力，是台灣真正的朋友。”蔡英文稱，“維特齊不僅致力提升台捷關係，最近WHA（世界衛生大會）復會，也連署支持台灣參與WHO（世界衛生組織）”。她除了感謝維特齊的力挺，也期待未來一起努力，繼續促進台灣和捷克之間更多的交流合作。祝福維特齊新任期順利圓滿。

此外，蔡英文的副手賴清德也在臉書發文指，恭喜台灣的好朋友維特齊高票連任捷克參議院議長。他提到，“維特齊在投票前的演說中再度強調，將繼續捍衛捷克的自由、民主和法治。對於他不畏強權，堅持民主價值，深感佩服。”賴清德稱，也歡迎維特齊再度來台訪問。

此前，捷克網絡媒體《目前》 (Aktuálně) 11日報導稱，收到一家瑞士諮詢公司對維特齊的指控，說他在8月底率團訪問台灣之前接受了台灣外交部給他的400萬美元“好處費”。對此，台外交部星期四回應指，“相關假消息純屬抹黑造謠。經捷克媒體查證，最早放出這則假消息的瑞士公司與中共統戰團體關係密切，並企圖透過假消息對捷克進行影響力操作、侵蝕捷克的民主社會運作。事實上，中方‘戰狼外交’式的惡意炒作已引起歐洲社會普遍關切，外界不應受騙。”