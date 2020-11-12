捷媒稱韋德齊受贈400萬美金後赴台訪問外交部指中國抹黑造謠

２０２０年９月１日，正在台北訪問的捷克參議院議長維特奇在台灣立法院發表演講後，接受媒體採訪。

捷克媒體近日披露，中共對外宣傳組織聲稱，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）因為接受台灣400萬美元的捐贈，才會在今年8月底率團訪問台灣。台灣外交部今天響應表示，這純屬抹黑造謠的假消息。

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台灣外交部指出，經過捷克當地媒體查證，最早放出這則假消息的瑞士公司，與中共統戰團體關係密切，透過釋放假消息，企圖對捷克社會進行影響力操作，侵蝕捷克的民主社會運作。

台灣外交部還說，這也再次證明中國採取「戰狼外交」的惡意炒作，已經引起歐洲社會的普遍關切，呼籲外界不要受騙。

台灣外交部強調，台灣與捷克是理念相近的夥伴，捷克參議院上個月(10月)改選，參議長韋德齊本月11日獲得絕大多數捷克參議員投票支持，成功連任捷克參院議長，再次彰顯捷克民主運作的堅強韌性。

台灣外交部說，已經在第一時間透過駐捷克代表柯良叡向韋德齊參議長表達中華民國政府的祝賀，未來將持續推動台灣和捷克全面性民主夥伴關係向前發展。

另外，台灣國防部今天表示，有媒體報導，美軍陸戰隊近日抵達台灣，協助台灣軍方展開軍事訓練。相關消息「不是事實」。

台灣國防部發言人史順文少將今天表示，台美雙方基於區域安全合作夥伴關係，各項軍事交流持續正常推動。所謂美軍陸戰隊本周在海軍高雄左營基地，協助海軍陸戰隊展開軍事訓練，相關報導不符事實，籲請外界不要臆測、訛傳錯誤訊息。

美國五角大廈發言人薩波（John Supple）11日透過印太司令部給美國軍方「星條旗報」（Stars and Stripes）的電郵聲明，美陸戰隊在台傳授戰技的相關報導「不準確」（inaccurate）。聲明也提到，美方仍恪遵「一中政策」。