香港武肺個案現輸入新病毒株 反映小區有新一輪散發

香港近日仍有木土的武漢肺炎個案，今天更增至最少六宗，港府衛生官員引述香港大學的研究指，近日在不同地區出現的感染群組發現新病毒株，與尼泊爾輸入個案的病毒株相近，反映病毒在小區有新一輪散發。

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香港昨(11日)單日新增18宗武漢肺炎個案，3宗為本地個案，全部感染源頭不明，令確診患者增至5407人。而根據電子傳媒引述的消息指，今日新增確診個案升至23宗，當中最少6宗為本地感染個案，4人為的士司機。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在例行記者會上表示，自7月疫情出現第二輪高峰開始，絕大部份新型冠狀病毒確診個案的病毒基因排序都相似，但由10月中的梅窩酒店渡假群組開始，便發現有新的病毒株，與尼泊爾輸入個案的病毒株相近，這些個案更延伸至將軍澳、東涌及大埔等，反映病毒在小區有新一輪散發。

她說，這些地區的確診個案，患者在流行病學上並無交集，反映中間有隱形患者，而且病毒可能已經廣泛傳播，引發多個傳染源。

港府抗疫顧問許樹昌相信，病毒流入小區主要與當局將檢疫人士第二次檢測提前兩天有關，有可能出現走漏個案，早前三天內有兩宗未等陰性結果就回家的獲豁免者其後確診，便是例證。他建議來自高風險地區的人，不論是否外國領事，均須等候陰性結果才離開機場。

香港昨日新增的15宗輸入個案中，7人乘坐尼泊爾航空RA409航班於前日抵港者，其中兩人有病徵，包括獲豁免檢疫的30歲女子，他們未有等候陰性結果便已返回寓所。衛生署引用防疫法例禁止尼泊爾航空於今天至本月25日從加德滿都着陸香港。

翻查數據，香港自9月中出現尼泊爾輸入個案，至昨天累計29宗，另有2宗為輸入相關。