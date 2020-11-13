升級：蓬佩奧斥華以扭曲愛國觀扼殺香港民主 港左派發運動支持人大DQ議員決定

西方國家對中國以人大常委會通過決定方式令港府褫奪四名民主派議員逐步升級，美國繼白宮國家安全顧問開腔後，國務卿蓬佩奧「強烈譴責」中方行徑，指這幾乎掐滅所有承諾給予香港的自治，會聯合國際盟友曝露北京違背承諾的卑劣行為及追究損害香港自由人士的責任。

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中國官員和香港建制派紛紛發言支持人大決定，甚至是港區人大和政協亦罕有地召開記者會，表態支持；傳統左派的香港工會聯合會和其他建制派組織昨(12日)天更設立逾一百個街站，以收集市民支持人大決定的簽名，工聯會的八十多個街站會擺設一星期，而根據左派傳媒《大公報》報道，省級同鄉社團17個街站昨一天之內收集到逾六千人簽名。

就人大常委會就香港立法會議員通過決定，英國和加拿大官員初步回應溫和，但卻逐漸加強，英國傳召中國駐英大使表達關注，又聲稱會考慮制裁；而加拿大則表示會提供更便捷的移民安排。

美國表示會制裁損害香港自由者的官員則升級至國務卿蓬佩奧，他發表聲明強烈譴責中國人大常委會通過一個「愛國主義」決議，踐踏港人根據《基本法》保障的選舉權利，進一步顯露北京公然違背在聯合國備案的《中英聯合聲明》所作國際承諾。

蓬佩奧續稱，北京此舉閹割了香港賴以保持穩定繁榮的民主進程和法律傳統，令中國應允給香港的自治權幾近全被摧毀，這再次證明，中共以扭曲的愛國觀為借口，去扼殺自由和民主的呼聲。

行動方面，他指美國將繼續與全球盟友合作，捍衛港人的權利和自由，曝露北京無恥地違背承諾的行徑。另外，會令損害香港自治和自由的政策和行動推動者負責。

香港建制派亦連日表態支持，繼港區人大代表昨天罕有地召開記者會聲援人大常委會決定外，多名港區政協委員今天亦舉行記者會表示堅決支持人大決定，當中，政協常委唐英年指，被取消資格的四名議員，有人曾去信美國參眾兩院領袖，部份曾親身到華盛頓遊說，請求美國制裁中國和香港，做法與立法會議員身分不符，違背了當初的誓言及政治倫理，觸犯《基本法》底線，人大常委的決定，確保了管治架構中從政者應履行對國家效忠的憲制責任。

人大常委會11日就香港立法會議員資格作出決定，令港府繞詔司法和立法會程序，實時宣布郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋及梁繼昌四位議員無效。四人在2016年選舉中獲超過11萬名選民投票勝出，北京的決定被指不尊重香港選民的決定。