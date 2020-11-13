為免上呼吸道感染爆發與武肺迭加 全港幼兒園明起停課兩周

香港本星期爆發上呼吸道感染，至昨天已有179所學校和院捨出現感染病例，涉及1930人，當中大部分在幼兒園和幼兒中心發生。由於武漢肺炎疫情有在本地社區蔓延之勢，為免兩者迭加，港府決定，由明(14日)天起，所有幼兒園及幼兒中心暫停面授課堂或服務14天。衛生官員補充，若武肺情況未見改善，停課決定或須再延長。

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香港昨日新增九宗上呼吸道感染個案，全屬學校，影響246人，亦令本周感染上呼吸道的人數增至1930人。食物及衛生局局長陳肇始同日指出，逾一百七十宗上呼吸道感染爆發個案中，近六成涉及幼兒園、幼兒園暨幼兒中心。雖然爆發這些感染個案的班別，未有發現有冠狀新型肺炎的確診個案，但擔心兩者會有重迭，考慮到幼兒園學童的行為、自理能力及整個學習環境，決定暫停這些學校的面授課程，以免一旦有幼童感染新冠病毒會傳染同學及家人而出現爆發。港府這決定令超過17萬名學童受影響。

衛生防護中心總監黃加慶表示，在市民因疫情而提高預防呼吸道感染的情況下，仍有上呼吸道感染爆發，顯示有需要加強社交距離措施。他又說，近日爆發的上呼吸道感染主要由腸病毒和鼻病毒引起，不是流感病毒。

政府防疫顧問許樹昌教授認為，若香港持續有雙位數新冠病毒確診，且不明源頭比例持續超過兩成，或顯示第四波新冠疫情已爆發，14日後或需延長停課安排。陳肇始亦指出，若14日後的情況沒有好轉或變差，不排除延長停課時間。

兒科和呼吸系統專家均認為，上呼吸道感染爆發，可能因為幼童今年停課時間較長，對上呼吸道病毒的群體免疫較低，一旦複課，突然接觸到較多病毒，加上秋冬季的病毒較活躍，故容易感染。