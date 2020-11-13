英國外交部召見中國駐英大使：敦促中方遵守自身國際義務

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）11月13日在推特上發表聲明指出，英國外交部當天召見了中國駐英大使劉曉明。英方並敦促中方遵守其在香港問題上自身的國際義務。

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英國外交部的一名發言人表示，“今天，中國大使被傳喚到外交部。常務副部長指出，中國在香港實施取消民選議員資格的新規定，違反了《中英聯合聲明》。他呼籲中國履行其國際義務。”該發言人稱，“北京最近的行動是對香港的高度自治和聯合聲明所保證的權利和自由的侵犯。”

對此，中使館發表聲明稱，“劉曉明大使會見英國外交發展部常務次官巴頓，堅決駁回英方就中國全國人大常委會關於香港特區立法會議員資格決定的無端指責，並就英方錯誤言行闡明中方嚴正立場。”劉曉明稱，“英國外交發展部高官近日多次無端指責中國全國人大常委會關於香港特區立法會議員資格的決定，公然干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。”

此前，拉布星期三表示，北京此舉是“騷擾，窒息”香港民主派，損害中國國際形象與香港長期穩定；次日，拉布再指責北京“明顯違反具法律約束力的《中英聯合聲明》”。據悉，英國政府正在對制裁相關的中港官員進行研究。