回應蓬佩奧涉台發言 美國務院：美對台主權無立場

美國國務卿蓬佩奧11月12日在接受採訪時 ，“台灣一直不是中國的一部分”。他的這一發言隨後引發了海峽兩岸的強烈反響。據悉，美國國務院14日對此進一步闡述說，美國的“一中政策”與中國的“一中原則”明顯不同，美國對台灣主權沒有立場。

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據中央社報導，美國國務院發言人在答覆媒體質詢時表示，除了重申一貫的說法，提到《台灣關係法》與美中三項聯合公報，並加上了美國前總統里根時期給台灣的六項保證。這些保證其中一項是美國對台灣主權的立場沒有改變。

美方發言人指出，將近40年來，美國政策一直是以1979年《台灣關係法》、美中三公報與1982年裡根向台北提出的六項保證為指引。該發言人說，“美國長久以來採取一個中國政策，這跟北京的一個中國原則明顯不同，在一中原則下，中國共產黨主張對台灣擁有主權。美國對台灣的主權不採取立場。”發言人強調，“美國的根本利益在於台灣問題要以和平方式解決，不使用脅迫手段，而且方式必須讓兩岸人民都能接受，正如同北京所承諾。”

蓬佩奧星期四在接受了電台主持人休·修伊特(Hugh Hewitt)的電話採訪時，談到多項重大外交議題。就美國對台承諾問題，修伊特說，蓬佩奧在擔任中央情報局局長和國務卿時都曾說過，美國對台灣的承諾是明確的，而且將得到維持。他問道，蓬佩奧經常與民主黨人交談，“你是否相信這是一個兩黨承諾，中共必須認識到？因為中共的最極端分子發出了那種必要情況下必須用武力收復台灣的瘋狂言論。”

蓬佩奧回答說，“永遠重要的是，措辭要正確。台灣一直不是中國的一部分，這在里根政府所作的政策制定工作中得到了承認，這些政策美國至今遵守了三十五年，而且兩黨政府都是這樣做的。不，我確實認為，事實上這是兩黨性質的。我認為，核心的理解是，這是一個民主的模範，生活在台灣的人民應當通過讓中國信守他們做出的承諾而得到尊重，我認為這是兩黨都能夠認同的。”

蓬佩奧續指，“我希望，只要中國方面和台灣方面無法找到解決這個問題的辦法，這就將長期持續下去。我們應當尊重做出的承諾，我們有一系列的義務。你看到了我們宣布對台灣出售武器以協助他們的自衛能力。所有這些事情都是旨在落實---坦率地說，在中國與台灣人民之間已經做出的承諾。”