台灣政府發言人為美國牛肉攻防誤指冠軍牛肉麵含瘦肉精風波延燒辭職獲准

台灣中華民國元旦起將開放含瘦肉精美豬及30月齡以上美牛。衛福部食藥署28日下午公告散裝食品標示新制，含牛、豬、雞的散裝食品須標示原產地，以牛肉或牛可食部位為原料的業者須同步標示屠宰國。圖為民眾在大賣場挑選美國牛肉產品。

台灣萊克多巴胺的攻防失控，行政院發言人丁怡銘日前貿然炮轟台北市政府牛肉麵節冠軍店家「皇家傳承」「使用含瘦肉精牛肉，仍得冠軍」，藉以強調蔡英文政府開放美國含萊克多巴胺的豬牛進口對健康無害，不料卻導致店家生意大受影響，店家隨即出示牛肉「不含萊克多巴胺證明」，輿論大嘩。丁怡銘昨晚辭職獲准。今起由行政院秘書長李孟諺暫代行政院發言人。

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上周四，台北市長柯文哲出席行政院院會，針對含萊克多巴胺的美牛進口後應如何標示，以利消費者區別，提出四點建議，行政院長蘇貞昌指示交由衛生福利部和農業委員會參考處理。不料，行政院發言人丁怡銘卻在院會後的記者會上，自行擔任「炮手」，主動攻擊台北市長柯文哲。

他說，今年台北市政府牛肉麵節冠軍店家「皇家傳承」使用的牛肉就是含有萊克多巴胺的美國牛肉，不但得到冠軍，副市長黃珊珊還和業者合影留念，他強調，如果含萊克多巴胺的美國牛肉影響健康，副市長還會和業者合影嗎？

由於是行政院正式發布的消息，當天下午起，業者的生意就大受影響，不僅是「皇家傳承」，連帶曾參加台北市牛肉麵節的其他得獎店家，生意都一落千丈。「皇家傳承」業者立即找出該店牛肉「不含萊克多巴胺」的證明，也火速召開記者會澄清，並強烈炮轟行政院不該因為政治攻防，把無辜的業者拖下水。

丁怡銘發現搞了烏龍，當天下午立即前往店家登門道歉，併購買一百碗面陪罪，但又被發現，他的購物發票竟然打上了行政院的統一編號，換句話說，為失言道歉的一百碗面竟是要報公帳，由全民買單，風波愈鬧愈大。

第二天行政院長蘇貞昌帶着丁怡銘親自前往店家道歉，但已經無法收拾，連民進黨立委都開始炮轟，要求趕快止血。加上丁怡銘之前在立法院內私下製作文宣，攻擊在野黨，被質疑違反行政中立，立法院已經要求行政院秘書長李孟諺和丁怡銘前往立法院做專題報告，事件持續擴大，勢將延燒到行政院長蘇貞昌，丁怡銘終於在昨晚請辭獲准。