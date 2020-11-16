8媒體工會去信林鄭要求會面：撤銷對港台蔡玉玲控罪

參與製作香港電台《鏗鏘集》節目兩個有關元朗721事件專題報導的女編導蔡玉玲，日前因被指違反“道路交通條例”罪名被高調逮捕控罪。對此，香港記者協會、攝影記者協會、港台工會等 8 個媒體工會向行政長官林鄭月娥發公開信，要求儘快會面商討，指事件為業界帶來寒蟬效應，擔心記者追查真相有機會被捕入獄，要求港府尊重採訪權、督促各部門開放查冊，傳媒可以新聞活動作申請原因，並撤銷對蔡玉玲的控罪。

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蔡玉玲遭到逮捕後被指她為節目申請車牌查冊時涉嫌虛假陳述。她被控兩項罪名，11月10日出庭。案件按控方要求押後至明年1月14日再審，以讓警方完成調查，期間她獲准繼續保釋。蔡玉玲向媒體表示，盼港台管理層表現出道德勇氣 感謝各界支持。香港記協上周為聲援蔡玉玲向港府申請舉辦僅限業內人士的遊行最終被拒。對此，香港記協後表示極度失望，並指將透過其他途徑，繼續為蔡玉玲和業界發聲及提供所需支援。

星期一公布的這8個媒體工會連署的公開信指出，蔡玉玲被捕令業界擔憂，記者追查真相有機會“查冊變入冊”。林鄭月娥多次公開表示維護新聞自由，尊重記者採訪工作，港府亦強調資訊自由，記者查閱車輛、公司、婚姻、土地等資料作新聞用途由來以久，正正彰顯香港是開放、資訊自由的社會，但目前多個部門的查冊，都無列明新聞報道是其中一項目的，變相令查冊做新聞有法律風險，正是業界對蔡玉玲案深感憂慮和困擾的原因。

公開信提到，近年多個港府部門以防止資料濫用為由收緊查冊要求，例如運輸署 2003 年以行政措施，規定車牌查冊只能用於交通及運輸事宜；2012 年政府提出修訂《公司條例》，限制查閱公司董事完整身分證號碼及住址，在新聞界強烈反彈下最終煞停。但到 2016 年，香港公司註冊處又新增要求公眾查冊時必須申報目的；去年入境處亦修訂要求查閱出世紙及結婚證書，必須獲當事人授權或向入境主任申請，綜合各政府部門明顯收緊查冊要求，但無增加便利傳媒採訪的選項。

公開信強調，“追查事件真相屬傳媒天職，過去不少涉及重大公眾利益的報道，包括政府高官僭建及選舉舞弊等事件，均透過查冊方式揭露，傳媒透過查閱資料，是發揮第四權監察社會的一個重要途徑，過去鮮有聽聞傳媒濫用查冊個案。”媒體工會最後提出三點要求，“一．港府恪守維護新聞自由、尊重採訪權，推動資訊開放，保障公眾知情權；二．政府督促各部門開放查冊，傳媒可以以新聞活動作為申請原因；三．警方檢控蔡玉玲，並不符合公眾利益，應撤銷控罪。”公開信向林鄭月娥表示，“我們欲緊急約見 閣下，期望能儘快與 閣下商討，以釋除業界的疑慮。”