回應大陸制定“台獨”頑固分子清單 蘇貞昌誓言：不屈於威武

香港建制派《大公報》近日消息稱，大陸有關方面正在研究制定“台獨”頑固分子清單，台灣行政院院長蘇貞昌11月17日向媒體回應指，“為這個國家做事、為人民服務是他無上榮耀，會守住這個國家、保護人民，不屈於威武。”

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《大公報》報導稱，大陸有關方面正在研究制定“台獨”頑固分子清單，對那些有涉“獨”謀“獨”惡劣言行的頑固分子及其金主等主要支持者採取嚴厲措施，包括依據《反分裂國家法》及《刑法》《國家安全法》有關“分裂國家罪”等條款繩之以法，最高可判無期徒刑。對此，台灣陸委會星期一已回應指責陸方“煽動兩岸對立情緒”，警告只會“適得其反”。

作為被官媒《環球時報》發表社評，直接點名“島內蘇貞昌之流的惡劣‘台獨’表現早已世人皆知”的主人公，蘇貞昌星期二在接受採訪時向媒體表示，“這個國家做事、為人民服務是他無上榮耀，會守住這個國家、保護人民，不屈於威武。” 此外，針對亞太15國剛剛簽署了由中國主導的“區域全面經濟夥伴協定”（RCEP）的消息，蘇貞昌稱，“RCEP已經談10幾年，政府跟業者早已超前部署，在各國布局完成，台灣外銷的電子產品7成以上免關稅，衝擊當然會有。”

蘇貞昌續指，“但不是那麼大，同時能凸顯為什麼我們正在加強台美經貿關係，事實上台美之間也高達2兆4300多億元（新台幣）的經貿往來，同時美商在台投資超過7000億元，我們也積極經貿布局走向國際，這才是對台灣最好。”