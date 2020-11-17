張曉明：反中亂港者出局已成法律規範 咒“一國兩制已死”將自我打臉

中國國務院港澳辦副主任張曉明11月17日以視頻形式參加由港府舉行的《基本法》頒布30周年法律高峰論壇時表示，全面貫切“一國兩制”是香港前景的關鍵。他稱，“一國”是“兩制”的基礎，要講香港繁榮穩定，亦要講國家主權安全及發展，尊重香港高度自治權，都要顧及中央全面管治權。他亦稱，香港在崇尚民主、自由、人權等香港的核心價值之前，應該加上“愛國”一詞。

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張曉明在講話中稱，人大常委會日前撤銷四名民主派議員的決定，是立下“一國兩制”下的“政治規矩”，並反駁來自香港及國際方面就這一決定的批評，稱“什麼最黑暗的一天，一國兩制已死啦、法治已死啦，我們已經聽得很多，就讓這些詛咒成為香港和國際上一些人自我打臉的歷史紀錄吧”。張曉明還表示，香港輿論過去流傳一些說法已久，包括人大釋法干預香港高度自治、有篩選就是假普選、國民教育是洗腦等，形容要在思想層面改正過來。

張曉明稱，《港區國安法》生效後的香港，是“由亂而治的新局面”，人大常委會早前取消4名反對派立法會議員的資格，是為重要舉措。他強調，全面貫徹落實“一國兩制”方針，是“一國兩制”行穩致遠的不二法門。他稱，中央主權是高度自治權的前提，香港發展愈來愈離不開、得益於內地，在談香港“民主、人權、自由”等核心價值前，應先加上“愛國”一詞。張曉明批評，以要求人大收回8.31決定為目的的2014年非法佔中、2019年的修例風波，都是一些“以毫無底線形式與中央搞對抗的活動，對'一國兩制'構成傷害，社會付出嚴重代價”。

張曉明稱，香港政府、傳媒、社會各界對於重要問題的研究、理論產出都需要“撥亂反正”。他表示，《基本法》是一條“活的法律”，實踐過程中會不斷遇到新的情況，通過解釋《基本法》可放大法律的適應性，這與完善《基本法》息息相關。他亦指，很高興看到港府正致力完善公務員宣誓制度、國民教育制度、立法會議員資格審查制度等工作，未來司法也要迎來一場改革。

講話中，張曉明點名稱讚終審法院前常任法官烈顯倫較早前呼籲香港司法“是時候緊急改革了”，認為社會應有更多這類“理性聲音”，值得全社會特別是司法法律界重視，聲稱“這不影響司法獨立”。此前，張曉明等11名中港官員因參與破壞香港自治，在今年8月遭到了美國政府的首批涉港製裁。