林鄭：人大授權DQ民主派有理有據 不容外國抹黑詆毀

香港特首林鄭月娥11月17日在出席《基本法》頒布30周年法律高峰論壇上表示，人大常委會有權解決憲制問題，近月出現了兩個憲制問題，包括立法會選舉押後而出現真空期問題，以及4名早前被選舉主任裁定不擁護《基本法》，不效忠中華人民共和國香港特別行政區立法會議員延任資格的問題。她表示，曾兩次請求中央提請人大從憲制層面解決問題，作法符合憲法和《基本法》規定，“有理有據，外國政府或政治組織抹黑、詆毀”。

廣告 繼續瀏覽後續

林鄭月娥稱，要認識憲法，人大常委會有權決定特區的設立及其制度，有監督憲法實施的權力，今年定立《港區國安法》便是履行職責。她還引述已故中共領導人鄧小平的講話，中央在“一國兩制”下治港方針始終如一、從未動搖“切不要以為香港事情全由香港人來管，中央一點都不管就萬事大吉，這種想法不實際”。她續稱，“如果中央把什麼權力都放棄，就可能出現一些混亂，損害香港的利益，所以保持中央的某些權力，對香港有利無害。”

林鄭月娥在講話中，還引述了鄧小平另一段有關“愛國者”定義的講話稱，“港人治港有界線和標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港，愛國者的標準是尊重自己的民族，誠心誠意擁護祖國，不損害香港的繁榮和穩定。”對此，英國末代港督彭定康日前在與壹傳媒創辦人黎智英參加對話時提出，“中共官員常說‘愛國，就必要愛黨’，在神學中我們在過去稱這為‘同質說’。即兩者同為一體，你必須要達到兼愛。”

他表示，“我認為大多數港人都難以接受這種思想，的確大部分是因為他們是華人，但他們是有公民意識和正派的華裔，正如台灣人一樣。”此外，林鄭月娥在講話中還提到，11月11日的人大決定定下議員資格和違反誓言後承擔法律責任，定下明確規定和標準。她認為，只要認真學習以上兩段說話，近日任意批評人大常委會決定的理據，都會不攻自破。

林鄭月娥稱，今次論壇主題是“追本溯源”，有重大歷史意義、非常貼近時事，她另加下一句是“毋忘初心”，要認識《基本法》，必須回到“一國兩制”初心。她說，“是維護國家主權，保護香港繁榮穩定，香港市民生活方式不改變”，並強調“港獨主張不能容忍”。