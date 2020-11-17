蔡英文談RCEP影響：政府已超前部署做好調適

針對亞太15國日前簽署全球規模最大的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的消息，台灣總統蔡英文11月17日評價指，台灣不能像過去一樣，把所有雞蛋放在同個籃子，所以一直多方嘗試，開拓更多機會。她說，“台灣的產品長期都在RCEP成員國的市場中面對競爭，政府早就超前部署，做好調適。”

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RCEP成員國包括東盟10國與中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭。RCEP是全球最大的自貿協定，15個成員國總人口、經濟體量、貿易總額均佔全球總量約30%。該協定由東盟10國發起，邀請中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度六個對話夥伴國參加，談判於2012年11月正式啟動，旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立一個16國統一市場的自由貿易協定。

蔡英文星期二通過臉書表示，“關於RCEP議題，負責任的執政者，必須告訴人民國際經貿局勢的發展，為台灣做出正確的布局。台灣不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子里，所以一直多方嘗試，為台灣開拓更多機會”。她說，“回顧過去，當在野黨自詡兩岸關係最好的時候，台灣並沒有因此等到北京的善意，在RCEP的參與上得到進展，台灣經濟卻因為過度依賴單一市場而走入困境”。她表示，“面對中國無理打壓台灣的國際參與，因應的方式不是屈從，更不是接受無理的條件，而是持續壯大自己，尋找突破之道。”

蔡英文說，“台灣的產品長期也都在RCEP成員國的市場中面對競爭。不論是政府還是業者，政府早就已經超前部署，做好了調適：第一，台灣對RCEP成員國的出口，本來就有超過70%是零關稅。第二，部分可能受到關稅影響的產業，如：機械、塑化、鋼鐵、紡織等產業，中國的多數產品對日韓是排除降稅、或采10年以上逐步調降，短期內影響有限。第三，政府透過新南向政策，協助產業積極布局東協國家，加上產業競爭力的提升，台灣產品在主要東盟國家的進口佔有率，正逐步成長”。她續指，台當局也積極爭取各項國際經貿合作，開始推動有系統的國家經濟轉型升級，讓台灣從依賴轉為在世界上不可或缺的角色。

此外，蔡英文當天還出席了台北市美國商會2020年度會員大會。她在致詞時表示，期盼簽署雙邊貿易協定，進一步發揮台美產業互補性，創造更多商機，讓台美經濟夥伴關係更上層樓。蔡英文指，台方正全力籌畫“台美經濟繁榮夥伴對話”，希望藉由這個新平台，可以在供應鏈重組、技術、基礎設施和能源等領域獲得更多合作的機會。她說，簽署台美雙邊貿易協定才能更加鞏固雙方關係，進一步發揮台美產業的互補性，創造更多商機，讓彼此互蒙其利。