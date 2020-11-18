台灣戰機花蓮墜海F-16全面停飛蔡英文要求徹查事故原因

台灣空軍司令部17日表示，花蓮基地一架F-16A單座戰機（機號6672），晚間6時5分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性任務，不久後於機場東北面海域光點消失，現正全力搜救中。圖為航空迷17日下午拍下該戰機起飛畫面。

台灣空軍一架F-16戰機昨天(17日)傍晚6時05分從花蓮基地起飛，6時07分，雷達光點消失在花蓮機場東北方外海9海裏海域，研判墜海失蹤，軍方連夜緊急展開搜索，到現在還沒有任何發現。台灣總統蔡英文今天說，不放棄任何機會，全力救援是最優先任務；她並透露，空軍已將F-16全面停飛進行檢查，她要求徹查事故原因，該負責就負責、該檢討就檢討。

廣告 繼續瀏覽後續

空軍第五戰術混合聯隊表示，事發後一起實施夜間訓練的另外兩架F-16戰機立即在失蹤海域配合協助搜索；國防部則派出黑鷹搜救機從松山機場起飛，海軍S-70C反潛機從花蓮起飛展開搜救；海巡署也加派艦艇趕到現場，今天早上共有十幾艘艦艇，在失事海域分成八個區塊展開搜索。

空軍證實，機上飛行員是26作戰隊長蔣正志上校， 44歲，家裡有妻子與母親，沒有子女。

台灣是在1992年向美國採購150架F-16戰機，1997年第一批運抵台灣，已經在台灣空軍服役超過20年，到目前為止，共有7架F-16失事。

據了解，這架失事的戰機，從起飛到墜海的兩分鐘內，沒有任何異常跡象，飛行員也沒有任何呼叫。

曾任空軍官校校長的張延廷表示，上校飛行員蔣正志飛行經驗豐富，身體狀況好，「飛行問題不大」，另外花蓮昨天的天氣狀況很好，環境因素導致失事的可能性低，因此他判斷「機械的因素很高」。

不過，飛Ｆ-16多年的退役飛官王永賢認為，中華民國軍機妥善率高，因機械故障失事的比率其實很低，Ｆ-16來台二十多年失事七架，與美軍相較，「失事率也不高」。

花蓮地區今天天氣晴朗，搜救工作持續進行，但花蓮外海的海底地形陡峭，有很深的海溝，打撈並不容易。

去年6月4日，花蓮基地一架F-16單座戰機在北部基隆港模擬共機低空掠過執行轟炸時，因來不及拉高，撞上附近的五分山頂，飛行員吳彥霆殉職。