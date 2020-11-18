“快必”街頭罵警控方要求指定國安法官審理以言入罪案

在國安法下，“快必”譚得志（手持紅氣球）可能是第一宗觸犯以言入罪的案件。

人民力量副主席譚得志（快必）早前街站派發及發表“光復香港 時代革命”、“黑警死全家”等口號，被控發表煽動文字等共14罪，案件17日首次在區域法院提訊。控方要求案件轉交國安法指定法官審理，以決定譚的行為是否涉及危害國家安全，辯方則反對，稱本案不涉及國安法控罪。區院首席法官高勁修下令雙方遞交進一步陳辭，押後至12月2日處理申請。

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現年48歲的被告譚得志被控14項控罪，包括7項發表煽動文字罪、1項串謀發表煽動文字罪，其餘為在公眾作出擾亂秩序的行為、煽惑他人參與未經批准集結等；當中並沒有涉及港區國安法的控罪。

律政司高級助理刑事檢控專員周天行稱，根據現有證據和事實，相信此案會是一宗牽涉國安法的案件，而要決定被告是否干犯國安法，須由國安法的指定法官處理，遂引用《港區國安法》第44條，申請由指定法官處理本案。

代表譚得志的資深大律師戴啟思反駁稱，被告所涉控罪不是國安法的罪行，再者國安法指定法官只限於審理國安法列明的罪行，不能應用到其他案件。

控方又提出，要決定本案是否需要由國安法指定法官處理，都應先交由指定法官審議。法官高勁修認為若交由指定法官作此決定，就等於批准控方申請，下令控辯雙方先遞交進一步陳辭，下次提訊時再處理爭議。另譚得志續被拒保釋，繼續還押。

譚得志今年7月被捕，被控於今年1月煽惑他人參與未經批准集結等罪，至9月底再遭警方國安處拘捕，被加控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等罪，當時處理案件的主管為警方國家安全處高級督察梁凱期，案件在粉嶺裁判法院提訊後，譚自此不準保釋，一直還押至今。案件本月初提訊時，控方再加控他一項串謀發表煽動文字罪，令控罪增至14項。

香港實施國安法之後，為了防止出現所謂“警察抓人法官放人”，保證審理國安法案件的法官“深諳國情”，遂出現了所謂指定法官審理指定案件的法治社會罕見安排，特首林鄭月娥已指定6名現任裁判官為“指定法官”，負責處理危害國家安全犯罪案件，但政府並無公布6名裁判官名單。