五眼聯盟：敦促中國履行自身國際承諾及對港人責任

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美國、英國、加拿大、新西蘭和澳大利亞政府11月18日就香港問題發表聯合聲明表示，對中國採用新的規則來取消香港民選議員資格事件的嚴重關切。他們敦促作為國際社會重要一員的中國履行自身的國際承諾以及對香港人民的責任，要求中方應立即恢復這些立法會議員的議席。

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此前，中國人大常委會11月11日審議了《國務院關於提請就香港特別行政區立法會議員資格問題作出決定的議案》，隨後四名香港立法會民主派議員的資格被取消。對此，香港立法會全體民主派議員集體辭職，以示抗議。美英加新澳五國外長星期三發表聯合聲明對這一涉及香港自治的最新事件作出了回應。聲明寫道，“我們，澳大利亞、加拿大、新西蘭和英國的外長，以及美國國務卿，重申我們對中國實施新規則，取消香港民選議員資格地嚴重關切。繼實施《國家安全法》和推遲9月的立法會選舉之後，這一決定進一步損害了香港的高度自治和權利與自由。”

五國外長表示，“中國的行動明顯違反了在聯合國註冊的具有法律約束力的《中英聯合聲明》所規定的國際義務。它既違反了中國關於香港享有'高度自治'的承諾，也違反了言論自由的權利。”他們指，“在9月的立法會選舉被押後、多名民選議員被起訴，以及香港充滿活力的媒體自由被削弱後，取消立法會議員資格的規定似乎是壓制所有批評聲音的聯合行動的一部分。”聲明提出，“我們呼籲中國停止損害港人根據《聯合聲明》和《基本法》選出民選代表的權利。為了香港的穩定和繁榮，中國和香港當局必須尊重香港人表達合理關切和意見的渠道。”

五國外長指出，“作為國際社會的重要一員，我們期望中國能夠履行其國際承諾和對香港人的責任。我們敦促中國中央當局重新考慮對香港民選立法機構的行動，並立即恢復立法會議員的職務。”在這一聲明發布的當天，美國國務卿蓬佩奧通過推特表示，“我們與英國、澳大利亞、新西蘭和加拿大一起，指出中國取消香港民選議員的資格，這明顯違反了其國際義務。我們敦促中國履行自身承諾和對香港人的責任。”

英國外交大臣拉布也寫道，“英國和澳加新美清楚地表明，中國取消香港民選議員資格的行動嚴重違反了在聯合國註冊的聯合聲明。中國騷擾、扼殺和取消合法反對派資格的運動必須停止。”加拿大外長商鵬飛表示，“我們與主要盟友一起，呼籲中國停止破壞香港人根據《聯合聲明》和《基本法》選舉代表的權利。”新西蘭外長納納亞·馬胡塔指出，“新西蘭聯同其緊密的夥伴澳洲、加拿大、英國和美國就香港的情況發表聯合聲明，並強調我們對香港最近發生的事件的關注。”