台灣記協：中天享有言論自由 但應負起內控機制

台灣國家通訊傳播委員會（NCC）11月18日駁回中天新聞台執照換髮申請。此前，圍繞該事件的討論在島內已引發巨大爭議。針對此次NCC駁回中天換照的要求，非政府組織、台灣新聞記者協會19日發出4點聲明，並指，中天作為衛星廣播電視媒體雖享有言論自由，但應負起內部控管機制，制播新聞也應建立自律規範機制。

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NCC星期三以中天新聞台多次違規、內控與自律機制失靈等理由，駁回中天新聞台執照換髮申請。據悉，這是NCC成立以來首次不準新聞台換照。中天隨後發表聲明指，昨天是台灣解嚴30多年來新聞與言論自由最黑暗的一天，NCC已達成總統府和行政院高層交辦的政治任務，中天一定會提出法律救濟程序，奮戰到底。同樣就這一事件，台灣新聞記者協會周四表示，“中天案突顯衛星廣播電視媒體雖有享有憲法賦予的言論自由，但享有國家特許的衛星廣播訊號及頻道等資源，所以應負起衛廣法的內部控管機制及制播新聞應建立自律規範機制，尤其媒體資方應避免非專業干預以維護媒體新聞專業自主及自律。”

台記協在臉書上發表的聲明續稱，“2. 中天社方已表達將透過司法維護頻道上架權益。但無論新聞頻道下架與否，呼籲此次在換照案引發最大社會爭議的資方，應提供不低於勞基法規定的員工權益保障，對仍有意從事新聞工作的中天新聞台員工，提供與其志趣相符的工作選擇，並注意符合勞基法的調動5原則。未來，更應具體承諾尊重及促進員工新聞工作及媒體運作專業自主權。”聲明稱，“3. 基於數位環境建構資源有限，尊重政府分配頻寬資源的法定審核權限，但相對呼籲NCC及相關審議委員能更善盡換照否決案的社會說明責任，並強化自身公信力與多元性，以避免族群對立，爭取社會公評理解及減少爭議。”

台記協指，“4. 中天新聞台事件，再度凸顯台灣公共媒體新聞服務的欠缺。記協樂見‘公廣新聞台’的倡議，但也呼籲公廣集團盤點資源分配，以期做好經營新聞台的人力及資源整合。回應社會對優質新聞服務的需求。”聲明表示，“記協對任何媒體遭官方審議否決的案例都不樂見也感遺憾，長期希望政府及各政黨能更致力於減少政治介入或影響新聞媒體運作的可能性，與業界學界更多溝通研商，不斷精進數位媒體資源分配及專業運作的法治制度及標準，力求兼顧新聞媒體專業自主發展及社會優質閱聽維護。”