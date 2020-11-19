港警執勤拒展示警員編號 法官裁定違反《香港人權法案條例》

香港警察防暴和速龍小隊部分警員在去年反修例示威中多次出現不展示警員編號現象，7名市民和香港記者協會此前要求法院覆核有關做法。對此，香港高等法院11月19日裁定警方不展示警員編號做法違反《香港人權法案條例》，並指目前由監警會監察的投訴警察的機制，並不能適當履行有效調查警察投訴的責任。

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據《明報》報導，法官周家明當天頒下宣判書，指出當警隊部署蒙面警員執勤時，他們有需要展示某種形式，同時具獨特性的標誌，以讓事主有效針對警方的不當對待作出投訴，以及展開法律行動，當中包括民事訴訟和私人檢控。他指出，獲《香港人權法案條例》第 3 條保障的權利屬於絕對、不容減損的權利，就算於出現公眾危機的情況下，相關權利仍必須受到政府的尊重及法庭的保障。

法官指於本案中考慮了由申請人楊子俊、陳恭信、魯湛思、吳康聯及香港記者協會提出、針對警方的投訴，強調法庭並不適宜就相關投訴進行事實裁斷，但指如警方使用過度武力的相關投訴一經調查證實，將會違反《香港人權法案條例》第3條，及觸發政府的調查責任。他表示，相關標誌不一定為警方的警員編號（UI編號），但有關標誌必須獨立於每一名警員，以及置於顯眼的位置，讓事主和目擊證人有合理機會辨認出個別警員。

周家明法官說，識別警員的機制不應只由警方內部程序執行，否則事主將完全，或很大程度上受警方擺布，由警方決定是否對個別警員作出法律或紀律處分。他引述案例稱，調查警員不當行為的責任在於政府，而相關調查必須是獨立，且可辨識被投訴者的個別身份的功能，以作追責，相關的投訴亦須即時及合理地處理；就本案而言，相關調查須可辨識出遭投訴過分使用武力警員的身份。

至於港警速龍和防暴警員分別展示“Alpha ID”和行動呼號作識別，周家明法官形容有關編號非警員個人獨有，有警員甚至拒絕展示，或用物件遮擋，續指速龍警員的“Alpha ID”只在頭盔後方展示，增加有效辨認個別警員的難度，案中亦沒證據顯示，警方曾採取適當措施，確保警員正確地展示有關編號。另就警方擔心遭受他人起底（人肉搜索）的風險，他表示，完全明白有關顧慮，但上述顧慮不應凌駕調查警員涉違反《人權法》的制度，而警員展示獨有編號或標記，亦不會直接導致被起底。