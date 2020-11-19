趙立堅：“五眼聯盟”小心他們的眼睛被戳瞎

美國、澳大利亞、加拿大、新西蘭和英國11月18日就香港問題發表聯合聲明，提出對中國當局採用新的規則來取消香港民選議員資格的嚴重關切。中國外交部發言人趙立堅在19日的例行記者會上回應稱，“中國人從來不惹事，也從來不怕事。不管他們長‘五隻眼’還是‘十隻眼’，只要膽敢損害中國的主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎！”

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五國外長表示，“中國的行動明顯違反了在聯合國註冊的具有法律約束力的《中英聯合聲明》所規定的國際義務。它既違反了中國關於香港享有'高度自治'的承諾，也違反了言論自由的權利。” 聲明提出，“我們呼籲中國停止損害港人根據《聯合聲明》和《基本法》選出民選代表的權利。為了香港的穩定和繁榮，中國和香港當局必須尊重香港人表達合理關切和意見的渠道。” 五國外長強調，“作為國際社會的主要成員，我們期望中國能夠履行其國際承諾和對香港人的責任。我們敦促中國中央當局重新考慮對香港民選立法機構的行動，並立即恢復立法會議員的職務。”

對此，趙立堅星期四回應記者提問說，“中國人從來不惹事，也從來不怕事。不管他們長‘五隻眼’還是‘十隻眼’，只要膽敢損害中國的主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎！”他說，“我們對有關國家公然違反國際法和國際關係基本準則，對屬於中國內政的香港事務說三道四、指手畫腳，表示強烈不滿和堅決反對。”趙立堅稱，“英文有句諺語，叫‘布丁好不好，吃了才知道’。中國也有句類似的話，叫‘鞋子合不合腳，自己穿了才知道’。香港國安法實施以來，香港沒有再發生所謂的‘美麗風景線’，這還不能說明問題嗎？”

趙立堅稱，“公職人員必須擁護本國憲制性法律、效忠祖國，這在世界各國都是基本的政治倫理吧？香港特區是中國不可分離的部分，包括香港同胞在內的全體中國人民絕不允許宣揚或支持‘港獨’主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港事務、危害國家安全的人來管理治理香港。愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是天經地義的事。”

趙立堅說，“香港回歸以來，中國政府依照憲法和基本法管治香港，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，這是不可否認的事實。有關國家應該正視香港已回歸中國的現實，摒棄雙重標準，切實尊重中國主權，立即停止以任何形式干預香港事務、干涉中國內政。任何對華施壓，損害中國主權、安全、發展利益的圖謀都不會得逞。”

此前，作為《中英聯合聲明》的另一締約國，英國外交大臣拉布通過推特表示，“英國和澳加新美清楚地表明，中國取消香港民選議員資格的行動嚴重違反了在聯合國註冊的聯合聲明。中國騷擾、扼殺和取消合法反對派資格的運動必須停止。”