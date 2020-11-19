香港：三名被捕前立法會議員獲準保釋

香港西九龍裁判法院周四庭審接受了辯方提出的，把特區立法會前議員許志峰ˎ 朱凱迪和陳志全的案件押後到2021年再審的申請，三人分別獲準保釋。

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剛剛在一周前11月11日香港民主派議員總辭後卸職的特區立法會議員許智峰（Ted Hui），以及兩個月9月30日前剛剛任期屆滿的特區前立法會議員朱凱迪（Eddie Chu）和陳志全（Ray Chan），由於在2020年春季試圖拖延立法會通過懲罰侮辱中國國旗和國歌條文的行動，當地時間11月18日周三早上遭逮捕，隨即在當天下午獲保釋的事件仍在繼續發展。

綜合本台RFI記者陳翡周四（2020年11月19日）發自香港的報道，在周三下午獲得保釋的許智峰ˎ 朱凱迪和陳志全這三名特區立法會前議員，應該於19日周四下午在西九龍裁判法院首次出庭。他們所受指控的罪行可被判有期徒刑3年。

2020年5月底，他們在立法會潑墨，弄髒了地毯。不過，控方現在也提出，這種行為在精神上刺激了立法會主席。尤其是造成議事進程中斷，更換會議室，最終懲罰侮辱中國國旗和國歌的法律條文依然得以通過。

歐盟駐港辦事處表示關注

到目前為止，香港立法會中的衝突，長期被看作為一種令人感到遺憾的胡鬧，但得以容許。部分親北京陣營的立法會議員的做法也並非毫無指責。但當陳志全控告一名親北京立法會議員將其放到在地拖行時，警方沒有受理。對此，歐盟駐香港辦事處感到不安，表示密切關注情況發展。

西九龍裁判法院同意保釋

來自香港的消息說，當地時間11月19日周四下午，西九龍裁判法院庭審接受了辯方將許志峰ˎ 朱凱迪和陳志全的案件押後至2021年2月再審的申請。三人分別獲準保釋。