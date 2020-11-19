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香港：三名被捕前立法會議員獲準保釋

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存檔圖片： 陳志全 2020年5月8日 香港立法會 Image d'archive: Le député pro-démocrate Ray Chan expulsé de l'enceinte du parlement de Hong Kong pour avoir jeté un mélange malodorant près de la présidente de séance lors du vote d'une loi jugée liberticide sur l'hymne chinois, le 8 mai 2020.
存檔圖片： 陳志全 2020年5月8日 香港立法會 Image d'archive: Le député pro-démocrate Ray Chan expulsé de l'enceinte du parlement de Hong Kong pour avoir jeté un mélange malodorant près de la présidente de séance lors du vote d'une loi jugée liberticide sur l'hymne chinois, le 8 mai 2020. AP - Kin Cheung
作者： 尼古拉
5 分鐘

香港西九龍裁判法院周四庭審接受了辯方提出的，把特區立法會前議員許志峰ˎ 朱凱迪和陳志全的案件押後到2021年再審的申請，三人分別獲準保釋。

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剛剛在一周前11月11日香港民主派議員總辭後卸職的特區立法會議員許智峰（Ted Hui），以及兩個月9月30日前剛剛任期屆滿的特區前立法會議員朱凱迪（Eddie Chu）和陳志全（Ray Chan），由於在2020年春季試圖拖延立法會通過懲罰侮辱中國國旗和國歌條文的行動，當地時間11月18日周三早上遭逮捕，隨即在當天下午獲保釋的事件仍在繼續發展。

綜合本台RFI記者陳翡周四（2020年11月19日）發自香港的報道，在周三下午獲得保釋的許智峰ˎ 朱凱迪和陳志全這三名特區立法會前議員，應該於19日周四下午在西九龍裁判法院首次出庭。他們所受指控的罪行可被判有期徒刑3年。

2020年5月底，他們在立法會潑墨，弄髒了地毯。不過，控方現在也提出，這種行為在精神上刺激了立法會主席。尤其是造成議事進程中斷，更換會議室，最終懲罰侮辱中國國旗和國歌的法律條文依然得以通過。

歐盟駐港辦事處表示關注

到目前為止，香港立法會中的衝突，長期被看作為一種令人感到遺憾的胡鬧，但得以容許。部分親北京陣營的立法會議員的做法也並非毫無指責。但當陳志全控告一名親北京立法會議員將其放到在地拖行時，警方沒有受理。對此，歐盟駐香港辦事處感到不安，表示密切關注情況發展。

西九龍裁判法院同意保釋

來自香港的消息說，當地時間11月19日周四下午，西九龍裁判法院庭審接受了辯方將許志峰ˎ 朱凱迪和陳志全的案件押後至2021年2月再審的申請。三人分別獲準保釋。

 

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