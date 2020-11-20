港府不準區會商談國事反對成立“習思想研究班”

香港政府一個民政專員以不符合議事規則的理由，反對一名沙田區議員的建議，成立“習近平新時代中國特色社會主義思想研習小組”。

廣告 繼續瀏覽後續

自上屆區議會選舉民主派幾乎橫掃全港18區的議席之後，政府動輒以議事規則為由，拒絕派出有關官員出席區議會的會議，變相凍結區議會的活動，與民主派保持政治距離，殊不知卻出現“守法過渡”的窘境。

蘋果日報報道，沙田區民主派區議員沙田區政丘文俊19日似乎“一反黨紀”，竟然建議成立“習近平新時代中國特色社會主義思想研習小組”，惟沙田民政事務專員黃展翹公事公辦，以不符合議事規則反對，還要脅一旦區會再討論落去就拂袖而去。

政府19日覆沙田區議員公民黨陳珮明的問題時披露，由2016年至2019年間，政府唔同部門先後近30次，就全港性議題諮詢過沙田區議會，潛在詞就是民主派主導的區議會就不可以。

報道引述丘文俊表示，黃展翹堅持區議員就要守《區議會條例》，官員就不必要守。根本就無邏輯可言，試問政府諮詢區議會那個時候，區議員是否要討論？

於是丘文俊直接就要求成立研究習近平思想小組，目的是看黃展翹如何決定。誰料黃展翹真的拒絕反對，還說這是國家層面的事，不是地區層面的事，而且還說如果再三威逼，就會離場。丘文俊並無堅持，不過他表示，國民教育沙田區委員會早前才到沙田區議會申請經費搞活動，政府沒有理由妨礙區議員學習習近平思想。