香港疫情迅速反彈專家呼籲當局收緊防疫措施

香港疫情似有急速反彈之勢，今（20日）錄得20宗懷疑個案，這是繼19日錄得12宗確診個案後，連續兩天雙位數字的感染，當中大部分屬本地個案感染源頭未明。

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌告訴香港01，現時源頭不明個案的比例增高，個案亦分散在不同地區，爆發第四波的風險高。若情況持續，政府就應再收緊防疫措施，包括針對酒店staycation（港人在港酒店度假）及酒吧的限制措施。

報道又引述呼吸系統專科醫生梁子超批評政府政府仍有多項不足，普通科門診派樣本瓶需要很長時間才能出報告，令市民寧願自掏荷包到檢測中心檢測。他又指出，全港中小學、幼兒中心等仍有爆發上呼吸道感染，衞生署花大量大力物力去做這方面的追蹤工作，以致忽略了新冠肺炎疫情，建議政府儘快停課，以免浪費人力。

許樹昌表示，現時源頭不明個案的比例增高，個案亦分散在不同地區，爆發第四波的風險高，若未來數天的確診個案仍多，源頭不明個案比例持續達20%，政府就應再收緊防疫措施，包括針對酒店staycation及酒吧的限制措施。政府即將放寬內地港人回港免檢疫，也會推出與新加坡的旅遊氣泡，他認為若香港疫情持續惡劣，新加坡也會叫停旅遊氣泡，“內地都唔敢畀人落嚟啦。”

他指出，確診者曾在舞蹈室跳舞，而該地點空氣可能不流通，而且跳舞時很可能氣喘，跳舞者或不戴口罩，“就算戴咗口罩，跳舞時側邊都可能漏啲飛沬。”亦有機會是有人手部被污染，但沒有立刻洗手又跳舞，都可能造成傳播。

梁子超就稱，單日有超過20宗初步確診個案，當中數宗源頭不明，“是明顯強烈反彈的訊號。”認為疫情已進一步在社區蔓延，“有些確診者無高危因素，例如家庭主婦，代表不是高危地方才有傳播，社區有隱形傳播鏈，更難控制到。”

他批評現時政府在多方面仍有不足，他解釋有4名的士司機於上周確診，但當局就的士司機的篩查嚴重滯後，有人嫌普通科門診派樣本瓶的檢測方式，需要很長時間才能出報告，寧願自掏荷包到檢測中心檢測，“如果門診派樽（小瓶子採樣）做得好，那些人為什麼要這樣做？”

他認為的士司機屬“流動傳播媒介”，若做不好篩查，會把病毒擴散到多區，政府需要再改善門診派樽的措施，也需加快出報告的時間，“24小時內應有結果，可以外判出去化驗室做”，更應考慮補貼確診者的薪金損失。