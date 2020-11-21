美國國務卿蓬佩奧祝賀首屆台美經濟對話取得成功

首屆台美經濟繁榮夥伴對話閉幕後，美國國務卿蓬佩奧21日表示，美台雙方是捍衛自由、推進經濟連結，與促進共享民主價值的強健夥伴，經濟對話將更進一步強化美台經濟關係。

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首屆“台美經濟繁榮夥伴對話”20日登場，對話雖由美國在台協會AIT與駐美國台北經濟文化代表處舉辦，但美方是由國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克（Keith Krach）主談，美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）也有參與。

中央社報道：台美雙方除了簽署有效期5年的合作瞭解備忘錄（MOU），將經濟對話機制化，也達成共識將啟動“科學及技術協定”諮商，強化台美科學合作。

美國國務卿蓬佩奧目前還在中東訪問，他21日上午透過推特表示，美國與台灣在捍衛自由、推進經濟連結，與促進共享民主價值上，都是強健夥伴。蓬佩奧強調：美台對話將更進一步增強我們的經濟關係。

美國國務院20日晚就樂觀表示，經濟對話讓美台雙方有機會促進現有經濟合作領域，同時建立新的經濟連結；未來對話將有助強化雙邊經濟關係，進一步增強美台社會對民主的尊重，也能增強雙方對自由市場、創業精神與自由的承諾。