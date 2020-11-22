又有兩民主派區議員被捕涉嫌“串謀詐騙”

去年在區議會大勝的民主派人士，現在紛紛成為警察抓捕的目標。元朗區（天恆）區議員王百羽及九龍城區（土瓜灣南）區議員李軒朗，今（22日）清晨被商業罪案調查科拘捕，罪名據稱是“串謀欺詐”。

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前學民思潮發言人張秀賢於fb表示，清晨6時許，區議員王百羽及九龍城區（土瓜灣南）區議員李軒朗被商業罪案調查科拘捕。

警方於今早10時許發出聲明，證實今日採取相關行動，在行動中逮捕3人，包括上述兩人。聲明指，商業罪案調查科人員經深入調查後，今日採取行動，分別於元朗、沙田及紅磡區拘捕3名本地男子，年齡介乎26至29歲，涉嫌串謀詐騙。調查顯示，兩名分別26歲及29歲被捕男子參選立法會功能組別選舉時，申報選舉開支為489萬元，並報稱當中約450萬元由同一間公司捐贈，而該公司的董事為另一名26歲被捕男子。3人現正被扣留調查。警方行動仍在繼續進行，不排除有更多人被捕。

王百羽亦於個人fb上載一條逾兩分鐘片段，聽到有數名懷疑警員，手持法庭搜查令搜查王百羽寓所，並要求王百羽出示身份證明文件及交出手機。

早上約8時，王百羽及李軒朗的facebook，先後發文證實他們被捕的消息，李軒朗助理稱李在沙田田心警署扣查，兩人已有律師跟進。李軒朗助理並在帖文呼籲：“請各位香港人繼續關注每日發生之濫捕問題”。

蘋果日報引述消息稱，“U Made This”公司董事陳梓謙亦被商罪科拘捕，指他們涉及串謀欺詐，疑與原本今年9月舉行的立法會選舉開支有關。根據早前選舉事務處公開各立法會參選人的選舉開支申報，參選區議會（二）（超級區議會）的王百羽及李軒朗團隊，選舉總開支約489萬元，其中超過450萬元的選舉服務及貨品由“U Made This”公司捐贈。開支當中約有92萬元包括形象指導、撰寫講稿、化妝、攝影等，用於社交網站發布的選舉廣告費則達96萬元。

翻查資料，“U Made This”（UMT）公司最大股東是學者沈旭暉創辦的GLOS Company Limited，但上月初，沈的facebook回應稱，UMT負責提供創作服務，日常營運由公司董事之一的創作總監打理，他一向不參與任何子公司的具體業務，他對名下子公司有董事接下有關工作及捐贈的事並不知情。

沈旭暉又稱自己並不認識王百羽，指王是公司董事之一的創作總監的私人好友，該項目是創作總監爭取回來，接單的董事對事件感到非常愧疚，並已即時辭職，公司也已任命新負責人。沈指事件令他及公司的形象帶來影響，計畫完成子公司手頭上項目後，會結束該子公司，日後亦會嚴訂政策，名下其他子公司不再接與選舉相關的工作。