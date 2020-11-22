第四波疫情來勢洶洶跳舞場32人中招爆發超級傳播

香港21日新增武漢肺炎確診個案急增至43宗，再創三個月來新高，另有逾60宗初步確診。當中確診女富商吳汪靜宜曾去跳舞的灣仔Starlight Dance Club爆發超級傳播，群組累計32人，舞蹈老師及學員足跡遍布全港14個舞蹈場所，導致第四波疫潮失控式蔓延。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，疫情“來勢洶洶”。

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政府今早清晨刊憲，要求本月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於星期二（24日）或之前接受核酸檢測。受檢人士可以選擇到醫管局47間指定普通科門診索取收集包，或4間社區檢測中心、醫管局普通科門診或急症室等醫療設施，及自行安排接受由衞生署認可私營化驗所檢測，並必須於星期五（27日）或之前，以電話、傳真或電郵，向政府報告檢測結果或提交檢測報告。

政府又考慮到部份市民擔心接受檢測確診後會影響生計，將會為本地感染確診市民提供一次性的津貼，金額為一筆過港幣5000元。詳情稍後會由勞工及福利局公布。

而昨日新增的本地個案中，其中Starlight Dance Club群組激增21宗相關個案，大部份患者曾到Starlight，亦有老師及學生曾在其他多處地方跳舞。現時累計32宗個案與跳舞場所或曾到訪場所人士相關，共8名跳舞導師確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨坦言，群組有蔓延跡象，現時確診加上初步確診個案，群組患者大約共曾到14個地方跳舞，呼籲曾在11月1日到相關14處的學員儘快做檢測，食衞局亦會發強制檢測令，要求有關人士在11月24日前完成檢測。

13宗無源頭個案中，有多宗為家庭主婦，或曾到過街市，沒有其他特別高危活動，亦有至少兩宗個案患者的家人確診或初步確診，涉及第5529號個案、住火炭駿景園的62歲女子，以及第5539號個案的63歲男子。第5536號個案、住旺角花園街的47歲男子，早前與朋友見面，其朋友亦成為相關個案。此13宗個案的居住地分散多區，包括黃大仙、大角嘴、半山、將軍澳、天後等。

政府昨早宣布進一步收緊社交距離措施，包括在餐飲處所包括酒吧或酒館，及夜店或夜總會內不得進行現場表演及跳舞活動，派對房間則必須關閉。措施今日（22日）凌晨起至周四（26日）生效。

政府表示，近日源頭不明的本地個案數字有上升趨勢，顯示社區有持續的隱形傳播鏈，考慮到最新的公共衞生風險評估，特別是近期個案顯示涉及不佩戴口罩的活動和不同社交活動所帶來較高的風險，故認為現時需要再進一步收緊社交距離措施，並呼籲市民盡量留在家中，減少不必要的外出，減少外出用膳，並避免不必要的社交活動包括私人聚會，特別是涉及不佩戴口罩或室內多人聚集的活動。