網台主持為逃台港青籌款涉“資助他們分裂國家”被捕

網台主持人傑斯為逃到台灣的港青發起籌款運動的海報。傑斯和他的妻子·及女助手因涉及資助他人分裂國家而觸犯國安法被捕。（眾籌海報）

香港網絡電台D100的節目主持人傑斯和他的妻子以及一名女助理，懷疑因為逃到台灣的港青籌款而觸犯國安法被捕。據蘋果日報披露，事件涉與今年初傑斯在網上發起“千個爸媽，台灣助學”眾籌計畫，協助因示威離港赴台人士有關，三人分別被指涉嫌“以金錢或者其他財物資助他人分裂國家”及“洗黑錢”。

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民主黨林卓廷狠批警方打壓民間眾籌，以截斷民主派人士資金來源。國安惡法頒布不足五個月，至今已有32人被捕。

在台灣，陸委會強調，港府一再操弄惡法，既無法獲得民心認同，無助於香港社會穩定，更使香港作為國際金融中心的優勢一去不復返。陸委會又表示，港區國安法自實施以來，不斷嚴重傷害自由及人權，國際社會高度關切並同感憂心。

被捕網台主持傑斯原名尹耀升，是本港網台界第一代主持人之一。昨清晨傑斯與姓曾妻子在北角被警察上門拘捕，傑斯一名姓利女助理亦被捕。傑斯的facebook專頁公布被捕消息，帖文其後更新，傑斯與太太被指“千個爸媽，台灣助學”計畫涉嫌洗黑錢及資助分裂國家。傑斯被捕後缺席多個網台節目，專頁在帖文寫上“不會放棄，香港人加油”，獲不少網民支持。

傑斯及女助理被警方帶返北角警署，傑斯太太則被帶往中區警署調查。網台另一主持人李慧玲以及黃大仙區議員黃國桐律師曾到警署了解事件。傑斯其後被押送往灣仔警署扣查，其妻則轉到西區警署。

21日晚9時許，傑斯在被捕逾10小時後報稱不適，被警員用鐵鏈鎖手纏腰，如重犯般押往醫院。協助傑斯的律師黃國桐步出灣仔警署時表示，傑斯已落完一次口供，但會被通宵扣留，今日再落口供。

今次警方拘捕行動的關鍵，涉及傑斯今年2月在網上提出名為“千個爸媽，台灣助學”計畫，希望集合1000個家長眾籌，每人每年捐款約2500元，協助受社會運動影響的港青在台灣讀書，包括協助應付學費及生活費，甚至尋找寄宿家庭。同月文匯報曾撰文炮轟傑斯，涉抹黑該計畫為“助養潛逃到台的黑魔”。據悉警方因此展開調查。

據蘋果日報報道，傑斯介紹有關計畫的影片，見他從無鼓吹激進抗爭行為，其中在6月拍攝的片段，他提到50多名學生剛在台灣一間大學的預備班畢業，當中大多為港人，考第一的更是獲計畫資助的香港手足，說話時感動得一度哽咽。今年8月傑斯疑因感受到壓力，拍片宣布更改捐款模式，稱會刪除以往捐款紀錄，“不想再令大家（捐款者）擔心”。