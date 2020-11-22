送中12港人家屬鹽田對岸放氣球“打氣”警察竟到場騷擾

12名被扣押深圳鹽田的香港人的家屬及支持者2020年11月21日到與鹽田一海之隔的屬於香港一邊的吉澳山上放氣球及舉橫額，希望借行動表達對親人狀況的關注。

12名送中港人在深圳鹽田被囚接近三個月，家屬們終於收到他們的音訊，代表部分港人的大律師鄒幸彤表示，這是全靠港人和國際社會關注的成果，又表示12港人偵查期將在月底屆滿，大陸方面將會決定是否起訴，起訴時間短至半年，有時長達三年，她呼籲社會持續關注。

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有部分家屬21日到與鹽田一海之隔的屬於香港一邊的吉澳山上放氣球及舉橫額，希望借行動表達對親人狀況的關注，但竟有多名警員到場，指家屬們違法抗疫的限聚令，要求他們解散及停止活動，最後有兩名家屬被警員記下身份證資料後散去。

家屬昨晨乘船到香港東北面離島吉澳，登上吉澳山觀景台，遙望鹽田看守所，並將寫滿思念字句的氣球放上天，高呼“勿忘義士，釋放12”、“拒絕官派律師”等口號。

至下午2時許，有數名警員到場截查，指在場的人違反限聚令，最終未有發出告票，但登記了兩名持氣球記者的個人資料。協助家屬的鄒家成說，警方“山長水遠”入吉澳指控他們違反限聚令，但無截查其他遊人，批評是政治打壓。

警方表示，昨於吉澳提醒在場者須遵守《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），其間沒有發出定額罰款通知書。

警務處長鄧炳強昨日出席警察學院結業禮後表示，該12人在港涉及嚴重罪行，例如暴動案及串謀製作爆炸品案等，若他們在內地完成法律及司法程序，並移交回港，警方會負責後續工作。

一直關注內地人權案件的鄒幸彤指，以往不少內地案件的官派律師不會與被捕人的家屬接觸，今次有官派律師接觸部份12港人家屬，顯然是受到來自香港社會和國際的壓力，迫使官派律師與家屬聯絡以“證明真系有律師”。

鄒幸彤稱，以她對內地刑法的認知，12人的案件偵查期限月底終結，屆時內地政府會將12人移送檢察院，決定是否提出起訴，之後經過起訴書、轉交法院等程序，預計至少半年才有公開審訊。

鄒幸彤續說，人權案件的起訴時間可長可短，起訴期最高可達三年，形容可快可慢，視乎社會的關注程度。她亦指，有關案件理論上是公開審訊，但難以估計政府會否以疫情為由打壓，例如在開庭前三天通知家屬，令家屬因為14天的檢疫限制而不能到庭。