國民黨主席江啟臣邀總統辯論萊豬進口議題蔡英文閃躲

行政院長蘇貞昌2020年11月24日第12度赴立法院進行施政報告並備質詢，但國民黨立委仍佔據官員席、備詢台及發言台，並擺放道具豬及標語，不讓蘇貞昌上台。

阻擋含萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣，國民黨主席江啟臣要求和總統蔡英文舉行公開辯論，今天由黨副秘書長李彥秀等人到總統府遞送邀請函，由總統府發言人兼公共事務處主任高遵代表接受。國民黨表示，辯論的時間地點都配合蔡英文，但元旦就要開放了，希望總統府儘快安排，並呼籲蔡英文不要再神隱、怯戰。

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反對餵食萊克多巴胺的美國豬肉進口行動最近在台灣愈演愈烈，22日有五十幾個勞工、環保、消費者保護等民間團體發起秋鬥大遊行，在總統府前的凱達格蘭大道向蔡英文示威，五萬多民眾走上街頭，要求蔡英文撤回開放萊豬進口的行政命令，行政院長蘇貞昌下台負責。主辦單位並表示，如果政府強行開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，他們將在12月31日夜宿凱達格蘭大道抗爭。

萊克多巴胺是瘦肉精的一種，美國等肉品出產國認為，這種瘦肉精有人類中毒劑量遠高於肉品殘留量，以及代謝快等優點，而准許使用並認為對人體無害。但人類服用過量還是會有副作用，包括引發心悸、心血管疾病等，也可能出現噁心、頭暈、手顫抖、心悸、血壓上升等中毒癥狀。但在牛豬的飼料中摻入萊克多巴胺，能使牛豬成長速度加快，並增加瘦肉的比率。歐盟和中國大陸都禁止含有萊克多巴胺的肉品進口。

陪同李彥秀前往總統府「下戰帖」的國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡英文宣布開放萊豬進口後國人疑慮很深，秋鬥有5萬人上街，消費者文教基金會有15萬人聯署拒絕萊豬，民調則超過六成反對，希望蔡英文欣然接受辯論，她說，「馬英九做得到的事，相信蔡英文也做得到」。

另一位陪同前往的國民黨革命實踐研究院院長羅智強說，2010年馬政府要簽訂兩岸經濟合作架構協議（ECFA），當時的民進黨主席蔡英文就要求與總統馬英九辯論，認為事關台灣未來，馬英九應自己出來說清楚，馬英九二話不說立即答應。他說，今天蔡英文不要當了總統就忘了過去的自己。

對於國民黨邀請辯論，台灣總統府重申，應讓行政院長蘇貞昌在立法院上台備詢，朝野就專業問題理性討論。蘇貞昌今天在立法院也說，立法院的詢答就是最好的辯論，而且立委質詢行政院長，行政院長回答，這是憲法的職責運作。

國民黨副主席李干龍今天表示，如果蔡英文不答應參加辯論，國民黨會再有一波上街頭的計畫，國民黨會就食品安全替人民把關。