蔡英文：與美國聯繫管道暢通 對國際局勢有信心

台灣總統蔡英文11月25日表示，美國總統當選人拜登的幾項政府新人事任命，“過去跟我們都有面對面互動的經驗”，台美聯繫管道暢通。她稱，在台灣總體經濟體質良好、支持台灣已是美國民意主流等3個良好基礎上，她對國際局勢有信心。

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中央社引述蔡英文的話報導指，這段期間很多人關心台美關係未來發展，上周民進黨中常會，她就說過，無論美國大選結果如何，面對國際局勢的挑戰，執政團隊一定會“萬全準備、沉著應對。”她表示，過去4年多，台美關係進展以及美國政府對台灣支持，台灣人有目共睹。她提到，從美國國會跨黨派通過多項友台法案；到4年10次的軍售案，充實國防戰略需求，強化國軍不對稱戰力；今年美國衛生部長、國務次卿等高階官員來台訪問，在在證明雙方夥伴關係是“真朋友、真進展。”

蔡英文說，幾個月前，政府宣布會進一步開放美牛、美豬，展現出有決心解決困難貿易問題，重建台灣的國際信任。這也得到美國從副總統、國務卿、許多經貿官員、跨黨派國會議員，以及企業界的肯定，也讓台美BTA（雙邊貿易協定）的推動，有前所未有的助力。她說，“我知道國內有一些不同意見，但這是任何政黨執政，都必須面臨的問題”。

蔡英文說，台灣要有更寬廣國際經貿空間是全民共識，堅持民主，爭取更多國際支持，也是大多數國人都會選擇的一條路徑；要爭取國際支持，就必須要採取積極態度，解決跟其他國家貿易問題，這是歷任政府都不能夠迴避的課題。蔡英文提到，日前台美雙方召開“台美經濟繁榮夥伴對話”，簽署為期5年、可以再延長5年的MOU（合作瞭解備忘錄），成立數個工作小組。這表示台美在經濟議題的合作深化，不會因為美國選舉結果而有所改變。

蔡英文稱，美國總統當選人拜登剛宣布的幾項政府新人事任命，像是國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文，“過去跟我們都有面對面互動的經驗”。她提到，布林肯最近也公開表示，“與台灣建立更強健的經濟關係，也有助於美台共享的民主價值，及雙方對區域和平與穩定的共同承諾。”蔡英文指出，這些都可以證明，台美雙方的聯繫管道暢通，和兩大黨也有良好互動，台灣會持續爭取跨黨派支持；共享民主自由價值、維持區域和平穩定、促進經濟繁榮與人民福祉，這些都是台美雙方長期的共同堅持，這些堅持不會因為美國選舉結果而有所改變。

蔡英文強調，面對國際局勢，冷靜謹慎，抱持信心，“我們也對台灣有信心”，因為有3個良好的基礎：“第一、台灣現在的總體經濟體質良好，經濟成長率，穩定維持正成長，而且是亞洲四小龍第一。不論是投資狀況，或是股市表現，整體經濟信心度仍然非常強韌。第二、在全球疫情仍然嚴峻的此時此刻，台灣以民主機制創造的防疫成功，讓台灣的國際能見度和信用度都大幅提升，國民信心跟國家凝聚力，就是台灣競爭力的關鍵。”

她續指，“第三、支持台灣已經是美國民意主流，也是美國跨黨派的共識，甚至成為國際社會的重要趨勢。要以台灣的國家利益為最大考量，要打開台灣經貿的活路，要重建台灣的國際信任，要爭取更多的國際支持，讓台灣走向國際。”另就媒體問到，美國環保署長惠勒(Andrew Wheeler)取消訪台行程。她回答說，尊重，也感到可惜，台美關係各項議題合作、交流推動，雙方會持續努力。