林鄭月娥：沒有意圖透過施政報告競逐連任

香港特首林鄭月娥11月25日發表了《施政報告》。她在內容中以大量篇幅提及北京當局對香港的支持、以及多項意在融入內地、大灣區發展的措施。香港立法會議員田北辰隨後形容，報告是林鄭月娥爭取連任的政綱。林鄭本人則對此予以否認。

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林鄭月娥在立法會施政報告答問會回應議員提問時稱，沒有意圖透過發表今次施政報告競逐連任。她表示，過去一年多，香港經歷了前所未有的多重打擊。當前急切要做的事是對特區的憲制秩序和政治體制正本清源。她續指，《香港國安法》的實施為恢復香港穩定帶來顯著效果。未來，特區將竭盡所能，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動；也會加強宣傳和教育，提高香港居民的國家安全觀念和守法意識。

另據了解，林鄭月娥星期四在立法會答問會的開場發言，點名多名議員並指當局已採納他們的意見。田北辰隨後發言指，希望自己今日提出建議後，特首下次到立法會時亦會提及他的名字，更稱“我不會害你的，你應該都好想做，亦都對香港好”。林鄭回應指，會將他的建議記錄在案，下次會提及其名字。她笑言，對方稱今份《施政報告》是為求連任，“已經害了我”，強調自己並無此意圖。

此外，港府早前已要求今年 7 月 1 日或之後入職的公務員，必須按公務員事務局要求，宣誓擁護《基本法》等。港府公務員事務局局長聶德權當天亦指，經研究後現職公務員亦將要“一次過”進行簽署聲明或宣誓。他強調，不簽署聲明的公務員會令人懷疑不能接受這基本要求，“升遷一定有影響”。至於會否其終止合約，聶德權表示仍要諮詢律政司意見。