林鄭月娥：香港撕裂皆因中國事務

特首林鄭月娥在最新一份《施政報告》中隻字未提如何修補因為反對修訂逃犯條例運動造成的社會撕裂，被形容是「撕裂2.0」的林鄭月娥將撕裂歸咎於與中國中央有關的事都會引起撕裂，包括基本法23條、國教、政改、修例等，與誰當特首無關，現在更是污命化大灣區，把她多提大灣區形容為「聽中央話」，但這都是對「一國兩制」的誤解。

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林鄭月娥今(26日)早先後出席電台聯播和立法會大會，回應輿論對施政報告的質疑。不少致電的市民均質疑港府只是把香港放入粵廣澳大灣區便算數，沒有解決香港自身問題；相反，只余建制派立法會議員則一面倒支持施政報告，只是要求特首多作闡釋或向港府多申索資源解決他們提出的問題。當中，身兼財務委員會主席的保險界議員陳健波甚至呼籲官員和議員與特首合作，以解決問題，因為立法會難得「回復正常」。

在三萬多字的施政報告中，「大灣區」一詞出現45次、「中央」二字出現43次、「一國兩制」出現20次，但「港人治港」只出現了2次。辭職下月才生效的民主派議員，批評施政報告是「大灣區報告」，目中沒有港人；而在今早的電台聯播中，一名市民直斥港府津貼香港青年人北上就業的「大灣區青年就業計畫」是不重視年輕人的表現，質疑有哪一個政府會「送走」社會最重要的資源和未來；另亦有年輕市民引述朋友經驗指，因為中國內地的潛規則而蝕掉所有資金，並因兩地法制不同而追究無門。林鄭月娥回應時，否認「大灣區青年就業計畫」是要把年輕人送往大灣區當「開荒牛」，只是幫助他們尋找更好前景，呼籲他們不要錯失良機；至於法制不同，她只是奉勸市民入鄉隨俗，適應當地的法律。

對於報告只提大灣區措施，沒觸及修補撕裂和行政立法關係，主持聯播的不同電台節目主持人亦有多番質疑，甚至質問她會否認同2017年的特首候選人曾俊華形容她是「撕裂2.0」，對此，林鄭月娥撇清與自己的關係。她說，香港回歸以來，每次涉及中央的事，都會引起撕裂，包括2003年《基本法》23條立法、2012年推行德育與國民教育、2014年政改風波，到去年的反修例風波都是，「無論邊個系特首，(香港)都會出現兩極化」。又如上任特首在施政報告較多提及北京倡議的「一帶一路」，便污名化「一帶一路」，現在只是變成污名化大灣區，指她多提大灣區是淘空和邊緣化香港，是聽命北京之舉

她續稱，這是因為部分人對「一國兩制」理解不清楚，甚至在去年走至極端，認為香港可以獨立、自決，並透過國際社會破壞香港和中央關係，這都是導致「撕裂」的部分原因。而施政報告已釐清「一國兩制」的初心，明確憲制秩序，並定出法律框架，對改善關係充滿信心。

對於香港政局導致移民潮再現，林鄭月娥並未有應對之策，她表示，施政報告期望帶希望給港人，但最終每個人在哪裡安居、發展，是他的自由。她罕說，經歷過去一年，部分人焦慮不安，可以理解，但香港過往亦曾出現移民潮，只要發展好了，部分人亦會迴流。