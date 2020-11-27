國民黨立委丟豬內臟杯葛 蘇貞昌混亂中完成施政報告

台灣行政院長蘇貞昌11月27日第13度赴立法院發表施政報告，國民黨團祭出杯葛手段，藍營立委潑灑豬內臟、清水，按汽笛喇叭干擾下上台。兩邊人員出現推搡，部分立委還發生扭打倒地情況。但在民進黨立委強勢護航下，蘇貞昌得以上台並以215秒匆匆完成施政報告。

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據悉，台立法院第10屆第2會期在9月18日開議後，蘇貞昌已累計12度赴立法院會欲進行施政報告，均因國民黨立委不滿蘇貞昌未對放寬萊豬進口道歉及回應相關訴求，杯葛議事而無法上台報告，而蘇貞昌星期五是第13度赴立法院進行施政報告。

據中央社報導，為求議事順利，民進黨團25日傍晚就在議場前輪值；當地時間周五上午7時議場大門打開後，民進黨立委迅速佔據主席台，過程中雖一度推擠，但朝野立委都相當克制。立法院會議程從上午9時開始後，照議程應先進行國是論壇，讓朝野立委抒發己見，但上午9時後，立法院長游錫堃沒有現身，國是論壇也未開始。國民黨立委便開始發聲，批評民進黨團剝奪國是論壇發言的權利，要求游錫堃現身主持國是論壇。

上午10時後，國民黨團提出權宜問題，但游錫堃宣告不予處理，國民黨立委集體抗議，吹起哨子、鳴汽笛，並高喊“違法院長”、“院長不中立”等口號。經表決後，國民黨團提出的權宜問題不予處理。民進黨團提出變更議程提案，改為僅有“確認上次會議議事錄”，隨後就進行施政報告及總質詢。提案交付表決後，由於民進黨立委具有人數優勢，表決通過。

待議事人員宣讀“確認上次會議議事錄”後，國民黨立委集體抗議，要阻止蘇貞昌上台施政報告，並要求蘇貞昌“先道歉，才上台”，朝野爆發推擠衝突。國民黨立委也拿出準備好的豬皮與內臟，朝蘇貞昌站的報告台丟擲。面對國民黨立委杯葛，為求議事順利，民進黨防守路線兵分兩路，一部分立委防堵主席台，讓游錫堃順利主持議事；另一部分立委則護送蘇貞昌上台，並用隔板擋住國民黨攻勢。蘇貞昌報告期間，雙方立委爆發嚴重推擠，台灣基進立委陳柏惟與國民黨立委鄭天財的衝突尤為激烈，其他民進黨立委見狀後一度上前助陣，但國民黨立委林為洲將陳柏惟架走，衝突暫告一段落。

事後，國民黨主席江啟臣晚間通過臉書表示，面對傲慢與無視民意的執政黨，只有強烈杯葛表達抗議。他指出，8月28日蔡英文總統逕自宣布開放萊豬，不只背棄了過去會跟產業溝通、跟在野溝通，會和人民站在一起面對的承諾。他稱，對於在野黨與民意的要求更是置之不理，仗著完全執政與國會多數霸凌民意，面對傲慢、毫無誠信的政權，強烈的議事杯葛只是剛好而已。值得一提的是，對於國民黨團丟豬皮與內髒的行為，台灣養豬協會還特意發表聲明指出，做為台灣養豬產業的從業人員，看到這種畫面覺得非常痛心。

該協會表示，台灣豬內臟乃至各式豬產品，都是台灣人飲食文化中非常重要的美食，並不是政治人物拿來亂丟踐踏的政治工具，台灣農業文化強調敬天惜食，政治人物丟擲豬內臟杯葛議事的作風，給台灣社會做了一次最差的示範，也是對所有認真生產的養豬產業從業人員最大的侮辱。