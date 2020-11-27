深圳警方：12港人案偵查完畢 移送檢察院審查起訴

今年8月23日，12 名香港青年在潛逃台灣期間被廣東海警截獲，至今已在深圳扣押97天。深圳市鹽田公安分局11月27日發出通報，指對 12 人涉嫌“組織他人偷越邊境”、“偷越邊境”案件完成偵查，依法移送鹽田區人民檢察院審查起訴。

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事發後，涉案港人家屬連月請願，但包括家屬和由他們聘請的內地代理律師一直無法接觸被捕12人。此前，不少前往鹽田看守所試圖探視的代理律師被告知，12港人已被委託“官派律師”。一些家屬聘請的律師遭到壓力勸退。家屬早前去信鹽田分局要求公開“官派律師”資料，亦被當局拒絕。這一事件經媒體報道後，得到了廣泛的國際關注。美英等國外長也多次敦促中方給予12港人公平的法律程序待遇。

在國際壓力和關注下，7名港人的家屬於本月19日終於收到被押親人的信件，主要內容均稱生活不錯、家人不用擔心。但也有聲音指出，信中存在可疑之處，包括內容大同小異、出現簡體字等。另據蘋果日報周五報導指，12港人中，廖子文的家屬委託內地律師李國蓓，當天早上到深圳鹽田看守所要求會面，但看守所警官告知，廖子文自己在看守所內已“自行委託”兩名律師。

對此，李國蓓質疑，廖子文在案發時未滿18歲，按法規他不能自行委託律師；加上他被羈押在看守所，為何有能力自行聘請內地的社會律師，而家屬毫不知情。