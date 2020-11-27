黃之鋒獄中受訪：不期望會獲公平審訊 入獄不會使民主運動停止

前香港眾志秘書長黃之鋒等 3 人，早前承認煽惑及組織未經批准集結罪，目前還押候判。正在獄中的黃之鋒通過書面接受了德國《世界報》的專訪。黃之鋒表示，早已對香港司法制度失去信心，不期望會獲公平審訊。他說，自己認罪是經過與律師商討的結果，並指“與12000名受審的香港人和12名被關押在中國的香港人相比，對我的指控是輕的”。

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黃之鋒在介紹自己目前在獄中的情況時說，“我被關在單獨的牢房裡，不能離開牢房，也不允許我和其他囚犯見面。我不允許在外面運動。”他指出，牢房中24小時亮着的燈光讓他無法入睡，只有用口罩遮住眼睛才能睡着。他向《世界報》表示，自己被單獨囚禁的原因，很有可能是因為獄方想避免他與其他民運人士接觸。

黃之鋒稱，當前處境可能與他在6月向聯合國人權事務高級專員辦事處提交了一份關於監獄中虐待民運人士報告有關。他說，“從監獄管理部門的角度來說，沒有理由對我好。”記者問他是否害怕被引渡到中國，他說不擔心，並再次提到早前發生的12港人被押大陸事件。他認為這12人一定是受到了酷刑，才會作出信中的供詞，包含指定的律師，以及他們如何對自己的行動感到後悔。

採訪中，黃之鋒談到，“北京正越來越多地利用香港的法律制度對示威者和活動人士採取行動，並加強控制”。他指，香港各行各業的自由和權利都受到威脅，而“這種升級也在向世界蔓延”。他說，“北京已經成功地引起一種威懾效應，在德國也不例外。”他續指，許多大學、記者和企業，“每個人都在被迫遵守中國標準”。他認為香港當前的情勢反映出一個更大的問題：“中國正在威脅世界的自由”。

法庭將於下月2日判刑，黃之鋒表示，不期望刑期公正，感覺自己像內地的異見分子。他談到，對香港的法律制度早就失去信心，因為“制度本身被當權者操縱時，不能依靠制度來保護你免受濫用權力的有害影響”。當記者問他會不會擔心香港民主運動因為他被捕而失去動力，他回答說，“這個運動從一開始就沒有領袖，我們自己組織起來，沒有人給我們指示。”黃之鋒說，“我想告訴全世界，香港的運動不會因為周庭、林朗彥和我入獄而停止。”