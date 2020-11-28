傳媒告傳媒：黎智英告《大公報》誹謗兼索償

壹傳媒創辦人黎智英要求《大公報》撤回針對他的誹謗性圖文不果後，前(26日)天入稟高等法院，要求法庭頒髮禁令，禁止《大公報》再誹謗他，並要求對方賠償和刊登道歉聲明。黎智英表示，不希望有人以相關假消息藉香港國安法陷害他。

廣告 繼續瀏覽後續

根據入稟狀，涉事的是《大公報》本年6月25日一篇標題為《亂港頭目謀「着草」 路線曝光 收費100萬》的文章及其他圖文，內容誹謗原告黎智英，包括捏造黎計畫棄保潛逃離港，損害其聲譽，刊登前未有就文章內容向黎核實。入稟狀指出，《大公報》發布涉案文章時，已是黎智英獲得律政司就若干刑事案件批出保釋14日後，保釋事宜當時已不再是新聞。另外，黎指該報對他有敵意，經常以「漢奸」及「肥佬黎」等侮辱性及貶低其身分的綽號來稱呼原告，故此入稟叫停有關誹謗行為。

本台翻查報道，當日《大公報》以整份頭版報道入稟狀提及的「調查報道」，而該篇頭版頭條報道未有點名黎智英，只是說有「亂港分子」打探潛逃路線，有「*仔」(即年輕人)問價。不過，配圖則刊登黎智英等「嫌疑人」的照片。而真正提及黎智英名字的，是頭版底部一篇題為《陌生年輕人「安全屋」踩線》的報道，當中指，「黎智英，已多次向法庭申請離港保釋，不獲批准，黎逃避刑責『着草』(按，即逃亡)之心昭然若揭」。

黎智英接受壹傳媒的《蘋果日報》訪問時直指《大公報》亂講和污衊他，不能讓該報繼續誹謗他，否則執法部門隨時會利用這些假信息作為指控他觸犯香港國安法的「證據」去「搞」他，情況會更嚴重。另外，他亦怕謊言講多了也會有人相信，影響其聲譽。

原告於7月3日曾向《大公報》發律師信，要求對方撤回誹謗的文章、承諾不發布同類誹謗內容、刊登道歉聲明和作出賠償，首被告於同月22日回復，否認指控和拒絕原告的要求。據了解，原告興訟對象之一的次被告 - 《大公報》總編輯賈西平，已於2017年退休，故此未對黎智英的要求作出響應，星島集團旗下不同報章的專欄攻指黎智英「告錯人」，而《蘋果日報》的報道則指，根據電影、報刊及物品管理辦事處資料，《大公報》自2009年將賈西平註冊為編輯後，一直未有更改相關數據。