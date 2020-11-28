前議員「長毛」成功爭取男囚平權 卻嘆法庭無助解決公平政治權利和社運囚友待遇

長毛就男囚犯可留長髮勝訴，小圖為他當年入獄而須把一頭標誌性長髮剪掉。

俗稱「長毛」的前立法會議員梁國雄，就懲教署規定男囚犯必須把頭髮「盡量剪短」的規定，上訴至終審法院，終院裁定梁國雄終極勝訴，因為上述只適用於男囚犯的常規令構成直接性別歧視，違反《性別歧視條例》。梁國雄認為上訴得直是理所當然，但勝訴未能幫助因社會運動而入獄的年輕人的獄中待遇，更慨嘆法庭料未能解決港人政治權利不平等這最大的不公平。

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不過，有關裁決可以幫助平等機會委員會處理性別歧視個案。平機會表示，判辭明確界定《性別歧視條例》下的「較差待遇」必須與「不同待遇」有合理關聯，這對該會日後的舉證標準有清晰指引作用。在過去五年，該會共收到231宗有關性別歧視的投訴。

以一頭長髮而被昵稱為「長毛」的梁國雄，2011年因衝擊立法會選舉遞補機制論壇而判囚四星期，2016年入獄時被要求剪去長發。他出獄後就懲教署要求男囚犯剪髮的規定提出司法複核，2017年勝訴，但署方上訴並得直，「長毛」不服，上訴至本地最高司法機構終審法院。

懲教署解釋，規定男囚犯剪短髮是要確保監獄紀律，以便囚犯外形在合理程度上保持一致；而要求男性蓄短髮、女性頭髮則可長可短，亦是將香港社會傳統的兩性既定造型應用於囚犯身上，不代表男性待遇較差。

不過，終審法院五位法官一致駁回懲教署的說法，首席法官馬道立在其撰寫的判辭指出，男囚犯無權選擇頭髮長度，但女囚則可以，反映待遇較女囚差，而獄方未能解釋確保監獄紀律和施加社會就性別的刻板形象之間的關聯，更不能證明香港的男性髮型只有短髮，而女性頭髮則可長可短，已屬性別歧視，足以裁定上訴得直，毋須處理獄方規定是否違憲的上訴理據。

社民連的梁國雄在法庭外和個人臉書上感嘆道，香港最大的不公平是政治權利不平等，普選至今仍未實現，他期望司法系統能盡量保持公正，但相信，要在法庭內得到這種「人所共知、普世價值」的肯定，呼籲港人繼續努力，爭取最基本的平等政治權利。

另外，他表示，他在性別歧視條例方面雖獲勝，但有關裁決對因為參與反修例運動而入獄的年輕人和「手足」來說，未必可以幫助他們在獄中所受待遇，希望他們的權利獲得保障。