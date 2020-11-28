台立法院內豬肉橫飛引國際關注 馬英九：實在是無路可走

台灣行政院長蘇貞昌11月27日第13度赴立法院發表施政報告，遭到國名黨團多種杯葛手段阻撓，藍營立委一度將豬內臟扔擲在會議廳內，朝野立委並發生推搡衝突。相關事件及視頻則隨後得到了美歐多國媒體報導和轉發。台前總統馬英九28日評論指，表現的確出乎很多人意料之外，也可體會黨團的無奈，實在是無路可走，才用這樣的方式表達。

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台立法院第10屆第2會期在9月18日開議後，蘇貞昌已累計12度赴立法院會欲進行施政報告，均因國民黨立委不滿蘇貞昌未對放寬萊豬進口道歉及回應相關訴求，杯葛議事而無法上台報告，蘇貞昌星期五是第13度赴立法院進行施政報告。儘管綠營對藍營將採取的杯葛手段提前有所準備，但當蘇貞昌準備上台發表施政報告時，藍營立委拿出準備好的豬內臟等雜物向會場和台上進行潑灑，按汽笛喇叭干擾下上台。兩邊人員出現推搡，部分立委還發生扭打倒地情況。但在民進黨立委強勢護航下，蘇貞昌得以上台並以215秒匆匆完成施政報告。

對此，馬英九星期六在出席活動前受訪時表示，國民黨團過去一向都很溫和，這次表現的確出乎很多人意料之外。他稱，“深刻體會到黨團的無奈，因為面對獨裁、專制的政權，實在是無路可走，所以用這種方式表達”。另就國民黨現任主席江啟臣邀請蔡英文總統辯論未能成局，馬英九還批評指，蔡英文已經很習慣雙重標準了。他稱，“蔡總統搞錯了一點，說開放萊豬要送到立法院討論，但問題是這件事是總統做的決定，不是立法院，對立法院負責的是行政院長，對人民負責的是總統”，並指當年他答應辯論，就是從這角度去考慮的。

另就此次雙方陣營衝突的導火索，對於開放含萊克多巴胺美豬進口，台方將祭出赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等5項機制，馬英九說，這5項機制都不容易執行，應該要主動與美方協商，既然美國出口的豬肉有7成不含萊劑，為何不賣這些豬肉給台灣就好了。

值得一提的是，藍營立委如此杯葛蘇貞昌發表施政報告的行為在內部也引發了一些批評。國民黨青年團長陳柏翰通過臉書表示，此舉自砸國民黨理性、專業招牌。對此，江啟臣亦在臉書上回應指，“國民黨已經和民眾一起走上街頭，執政者卻絲毫未感羞愧，口說傾聽民意，卻繼續強渡關山，沒有謙卑傾聽、只有完全傲慢，沒有溝通說明、只有多數霸凌，如果不強烈杯葛抗議，就是縱容獨裁的開始。”