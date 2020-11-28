居中國港人投票可能胎死腹中 評論稱北京憂落實會民主播種中國 DQ議員更簡便

港府一度急推讓居住中國內地港人投票選舉議員的計畫，明顯放慢，不再提聲及明年的立法會選舉落實，政制及內地事務局長曾國衛更表明，港府對內地投票持開放態度，「沒有說一定做或唔做」。政界和學者估計，港府「急剎車」可能是北京憂慮港人的自由公開選舉會在內地播下民主種子，帶來政治風險，而現時隨意褫奪議員資格(俗稱DQ)更方便，毋須冒險開放內地港人投票。

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香港建制派面臨原訂9月進行的立法會選舉時，曾力促容許居內地港人投票，以增加勝算，特首林鄭月娥上月仍表示，讓內地港人投票是「社會要求」，而早已印製的《施政報告》附篇亦提及，研究在內地設投票、點票站，以方便選民在明年立法會換屆選舉投票。但親建制網媒《香港01》在施政報告發表前一星期，突然刊登不時反映中聯辦意見的撰寫員文章，指港府內部對「境外投票」突然「收油」慢駛，主因是北京正在「拿捏得失」，憂慮開放讓港人在內地投票可能播下直選的「民主種子」政治後果難料；而另一方面亦未必真的有利建制派選情。文章更直指，若施政報告沒有就安排作實質性宣布，「計畫『胎死腹中』的機會極大」。

政制及內地事務局長曾國衛昨(27日)天在施政報告記者會上談到境外投票問題時表示，政府仍需就此詳加考慮，「我們採取開放的態度，沒有說一定做或唔做，亦不會在未曾確保工作能做得好之前推行」，他其後舉出要考慮的問題，多是民主派人士之前提出的技術問題，包括預先登記安排、如何有效運送選票及票箱、投票及點票安排、違法的執法工作等，強調現時沒有具體時間表，亦否認港府「褪軚」，他強調，最重要是選舉須在符合公平公正和誠實等大原則下進行。

至於建制派建議的其他選舉安排，包括增設「關愛隊」供有需要者投票、電子派票等，曾國衛表示，成熟一項做一項，而舉例時則大談「關愛隊」，聲稱香港作為關愛社會，有需要提供「關愛安排」，指不同國家及地區亦有專長者、孕婦優先投票的安排。

中文大學政治與行政學系副教授馬岳認為，政府改變想法，除了因為容許中國內地居民投票會引入選舉活動，從而可能影響內地的政治氣氛之外，亦因為港府可隨意用人大常委會的決定來褫奪議員資格，根本毋須冒險開放讓內地港人投票。他預期，根據曾衛國的說法，香港在未來一段時間都不會落實境外投票。

民主黨議員林卓廷亦指出，容許內地港人投票的技術和法例限制一直都存在，現在拿來說事，是因為當局亦憂慮，開放投票會衍生很大的政治風險，不化算，故此急轉彎。

另外，鼓吹港府開放內地港人投票的建制派議員麥美娟，對港府的新態度表示遺憾，但亦理解，期望港府儘快解決技術問題。