台國防部澄清：明年無規畫新增52億美元對美軍購

美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑（William Brent Christensen）11月28日出席活動時說，今年美對台計畫中的軍售額總計高達118億美元，是台灣史上單年最高的年度防務採購，展望明年，已知會美國國會同意約52億美元的軍售，未來也有更多尚待國會同意。對此，台灣國防部29日澄清指，明年並無規畫新增對美提出52億美元的重大軍購項目。

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酈英傑星期六齣席了中華民國國際關係協會研討會，以“變動世界局勢下的美台夥伴關係”為題發表演說。他在演講中再度稱讚台灣對抗新冠肺炎疫情的防疫成果，稱台灣向世界展現民主價值應用在公衛措施時有最佳效果。他也再度感謝台灣慷概捐贈口罩給美國。酈英傑稱，疫情讓各界無法忽視國際組織的運作受政治操弄，以及在關鍵物資取得上依賴單一供應源的危險性。在美國與其他理念相近夥伴共同努力下，今年支持台灣參與世界衛生大會的國際聲量前所未見強大。他指，中國及其他集權國家戮力推廣、諸如民主體制因應危機的能力不足等論述，如今不僅被證實站不住腳論述，台灣更是這類論述的鮮明對比。

酈英傑說，過去50年，各國逐步建立共識及規範，以期所有經濟體都能自由追求最高生活標準。不過，部分經濟體常濫用自身影響力破壞相關規範，並採取掠奪式經濟行為；為此，個別經濟體因應此情況的最佳方式或許是“貿易多元化”，而美國和台灣正分別緻力於重組供應鏈，並進行相關合作。他提出，許多企業益發意識到，將未來押在中國的危險性，這類國家可出於政治目的將供應鏈當籌碼，而掠奪式的經濟和投資行為威脅個人與集體繁榮。此外，AIT今年8月在官網公布美國政府1982年“八一七公報”及對台“六項保證”。酈英傑重申，這些都是美國政府的政策指導文件，而履行“台灣關係法”所示義務在美國長久以來是兩大黨共識，這個趨勢未來仍將持續。

酈英傑說，美國對台灣的安全承諾不僅基於文字。台灣今年計畫中的對美軍購總計118億美元，是台灣史上單年最高金額紀錄。展望2021年，美國國會已同意金額約52億美元的軍售，還有更多尚待國會同意。他說，這些軍購都很重要，將協助台灣發展不對稱戰力；一旦完成，台灣歷來對美軍購總金額將超過700億美元。除了軍事相關的傳統安全威脅，酈英傑也提及通訊技術運用、影響力作戰等非傳統安全議題。他談到，台灣是美國國務院4月以來在全球倡議的“5G清潔網路”的一員，這有助美台互信及合作。酈英傑最後說，中國的行動路徑與美國、台灣及全球民主社群截然不同：拒絕透明化、壓制個人自由、經濟發展模式仰賴掠奪。他稱，不意外地，此行為模式已促使許多國家重新評估與中方的關係。

針對酈英傑演講中提到的台灣明年對美軍購計畫的問題，台灣國防部29日發布新聞稿表示，美國今年就MK-48重型魚雷等7項對台軍售案、共約55億美元進行知會國會。美國是依“台灣關係法”及“六項保證”供售防衛性武器，有助強化整體防衛戰力，確保台海及印太區域的和平與穩定，國防部表示感謝。中央社引述聲明指，台國防部稱，今年台灣對美重大軍購案，仍有2項待知會國會程序，將會在美正式進行知會國會時向民眾說明。但台國防部也強調，明年並無規畫新增對美提出52億美元的重大軍購項目。

台國防部表示，武器裝備籌獲是以國防自主為優先，如無法短期獲得，則采軍購方式。國軍所有對外軍事採購預算，均依個案進度，分年編列適足預算，經立法院審議通過後，依核定預算執行相關作業，如期、如質、如預算獲得武器裝備。