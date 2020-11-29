張建宗：加強港人國安教育勢在必行 將辦中小學國安活動

香港政務司司長張建宗11月29日就特首林鄭月娥發表的《施政報告》發表網誌。他在文中指出，國家安全教育對於全面保障國家安全和香港繁榮穩定發揮重要作用，特區政府在香港加強國家安全教育勢在必行。

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張建宗在文中主要稱讚國安教育、大灣區建設、“明日大嶼願景”和社區檢測方針，形容報告全面、豐富、務實和進取，是“具有前瞻性和開創性的施政藍圖”。特別在教育問題方面，張建宗稱，國安教育對全面保障國家安全和香港繁榮穩定發揮重要作用，政府加強港人國家安全教育勢在必行。他在文章中20 次提及“國家”，4 次強調中央支持港府。他表示，大灣區建設是國家進一步改革開放的重大發展戰略，亦是香港在疫情後恢復經濟動力的重點方向，香港積極融入國家發展大局，以大灣區發展為切入點，銳意成為國內大循環的“參與者”和國際循環的“促成者”。

張建宗指，港府將會利用下周五（4日）“憲法日”和“國家安全教育日”進行更具規模的公眾教育工作，將於“憲法日”舉辦座談會，邀請法律專家及學者等，與市民分享國家安全的重要性。他還稱，港府教育局也會透過活動讓中小學生認識國家發展、《憲法》和 《基本法》、“一國兩制”的實踐、國家安全的重要性及尊重和維護國旗和國歌，以培養學生的正麵價值觀，以及加強他們對國家的向心力、認同感和歸屬感。

此外，林鄭月娥在出席無線新聞《講清講楚》節目採訪時談及高中通識教育科改革。她強調這是香港內部事務，“與中央無關，亦非受中央命令要改通識科”。她稱，推出通識科後爭議不斷，認為可討論時事但要有基礎，舉例稱“違法達義”可討論，議題上要有何謂法治、法治精神、是否需重視守法等基礎。此前，港府教育局長楊潤雄表示，內地考察會列入課程；被問到於反修例運動被捕的學生返回內地會否有後果，林鄭月娥說，到內地考察是協助學生更掌握國家發展，理解《憲法》、《基本法》，“肯定不是用來找出曾反對政府的同學，我們的宗旨一定是保護我們的學生，不會發生你剛才講的事”，又稱如學生被通緝，相信亦難進入內地。

另被問到教師是否需要宣誓，林鄭月娥稱目前有兩種看法，第一是在公營機構為政府做事，資助學校、福利團體等便屬此類別；第二是行使政府賦權機構。她表示，初步認為如與政府關係只是服務提供者，或不應涵蓋在內，“否則會很闊，數以百萬計”。值得一提的是，林鄭在發表《施政報告》中，提及可以警司警誡或簽保守行為處理反修例運動被捕的未成年人，她則在採訪中形容保安局長李家超、警務處長鄧炳強，兩人“硬朗大男人，心都很軟”。她稱，借協助學生、給予機會改過自新，故最好方法是不留案底，但被捕人要承認犯錯，否則無基礎提供安排。