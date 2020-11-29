林鄭月娥：自己任內對香港的建設多於破壞

香港特首林鄭月娥11月25日發表了任內第四份《施政報告》。她在29日接受無線新聞《講清講楚》節目採訪時表示，外界對新一份《施政報告》“反應一般”，沒特別措施成為被攻擊的地方，屬“平穩落地”。她聲稱，自己對香港的建設多於破壞。

廣告 繼續瀏覽後續

節目中，當被問到現屆港府是否將所有深層次矛盾“擺上檯面”，林鄭認為現屆政府的建設性更高，有值得香港社會處理的問題就不應迴避，強調在政府工作40年，一直抱這個的態度，看到困難就盡最大努力解決。對於是否認為自己對香港的建設多於破壞，林鄭稱自己是基於此信念，才可以繼續做特首。她說，“如果我每一日做行政長官是破壞一個我深愛的地方，我不會繼續做到。”

林鄭月娥稱，由《基本法》第23條、國民教育爭議、佔領行動及反修例風波，追本溯源都離不開社會對“一國兩制”的理解不足。她續指，即使疫情持續，政府亦有舉辦多場有關憲法和《基本法》的座談會。對於外界提出“司法改革”，林鄭稱政府每個機關都不完美，故需要進行完善的工作，如立法機關，有議員建議修改《議事規則》防止被濫用的情況等。

另被問到是否有法官對“一國兩制”不認識，林鄭稱“不會這樣說”。她表示，不認同有說法認為部分法官審案時將個人利益凌駕公共利益。她強調，法官要宣誓表明會根據法例和證據判案，並不是單純以愛國角度進行審判，希望社會不要因為個別法官在判辭中的某些字眼，產生不好的觀感。

此前，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）12日針對香港立法會4名民主派議員被中國全國人大常委會取消資格後，引發的民主派議員總辭事件發表聲明。他強調，北京實施新規則取消民選議員的資格，明確違反了具有法律約束力的《中英聯合聲明》。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）也通過聲明說，“北京作出的這個新的任性的決定進一步破壞了香港的自治。”聲明指，“（北京）採取的這些步驟對香港政治多元化和意見發表自由構成了又一嚴重打擊。”

此外，美國特朗普總統的國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O’Brien）則指在聲明中寫道，“‘一國兩制’現在只是中共在香港擴大一黨專政的一塊遮羞布。美國將繼續利用《香港人權與民主法》、《香港自治法》和《關於香港正常化的行政命令》所賦予的一切權力，確認並制裁那些對撲滅香港自由負有責任者。”