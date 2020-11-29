港府調查：境外公司駐港數目十年來首跌 英美公司跌幅最大 4%公司有意撤資

港府數字顯示，境外母公司的駐港公司數目今年只有9025間，比去年略少15間，跌幅輕微，但卻是十年來首次下跌；若撇除中資公司大舉進駐，外資在港機構一年內大減202間，跌幅增至2.7%。另有4%的境外公司表示有意在未來三年從香港撤資，較去年增加一個百分點。而境外公司的僱用人數亦大減至48.3萬人，是至少近五年來首次下跌，跌幅達2%。不過，商務及經濟發展局局長邱騰華以「相若」形容有關變化，並指曾經表達憂慮的美歐公司，大部分目前仍留在香港。

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港府統計處在本年6月1日至9月中以自填問卷方式就海外公司的駐港公司情況展開調查，即有關數據已反映了去年反對修訂逃犯條例運動、武漢肺炎疫情以及北京為香港製訂國安法對香港商業環境的影響。

根據調查報告，響應的境外母公司的駐港公司總數降至9025間，按年跌幅為0.1%，是2010年連升十年以來首度下跌。當中，以香港為地區總部的公司總數亦至少是近五年來首次下跌，按年減少37間，跌幅達2.4%。

若按地區畫分，外資撤走以及中資進駐的趨勢十分明顯，來自中國內地的駐港公司總數升至1986間，較去年增加187間，升幅為10.3%，成為在港最多駐港機構的來源地，其在過往數年的增幅填補了外資公司數目的減少，以致境外公司到今年才出現總數減少。境外在港公司總數排第二的是日本，有1398間，按年減少15間；而美國則大減61間至至1283間，減幅是4.5%；排第四的英國減幅最大，有48撤走，令總數降至665間，減幅為6.7%。

另外，調查亦訪問了公司未來三年在港的發展計畫，維持不變的公司佔總數56%，較去年升四個百分點；有意擴充香港業務的公司只有15%，較比去年急降八個百分點；另有4%表明有意部分或全部撤出香港，按年增一個百分點。

商務及經濟發展局局長邱騰華出席電台節目時表示，近期雖有不少人擔憂在港的外國企業數目會否大幅減少，但最新數據反映只有輕微下跌，海外在港的初創企業更不減反增。他更透露，去年底至今年初，不少歐美公司均憂慮香港社會動蕩和疫情影響銷售量，但這些公司現時大部分仍然繼續留在香港，只是會調整經營策略。被問及不少國家就《港區國安法》實施表達關注和憂慮，他強調，國安法有其需要，並反問如果沒有安穩的憲法和法治社會，外資亦會受損。

中文大學經濟學系副教授莊太量指出，全球經濟動力受損，令不少外資或要把資本調回本國而放棄駐港公司，而去年的反修例衝突，亦可能削弱了部分外資的信心，最終決定搬離或結束香港據點。但他認為，不少外資均希望加大對華投資和發展中國內地市場，料地緣政治問題不會導致香港大量撤資。