英政府據報預計年底BNO持有者將超過73萬人

英國政府今年7月宣布，擁有英國國民（海外）護照（BNO）的港人及其近親，於明年1月起可申請特別簽證，並最多可在英國逗留5年，再定居一年後可申請入籍。英國《每日電訊報》援引政府外泄文件指，BNO申領人數自今年6月起急增，並預計BNO持有人的人數將在今年年底突破73萬。

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報導引述內部文件指出，直至今年2月約有35萬人持有BNO，截至今年 8 月，BNO持有人已增至40萬，並有超過20萬份申請等待處理。英國內政部預計，今年底BNO持有人會達至73.3萬，比2月激增110%。此外，英國外交部預計將會有 20 萬人由香港移民到英國。

報導引述英國政府發言人的話說，“為了履行我們對香港BNO公民的道德和歷史承諾，我們將量身定做取得完整英國公民身份的途徑，毋須持有BNO護照也可申請。”

據了解，英國政府此前宣布，可以讓港人在明年1月前在英國入境時申請“Leave Outside The Rules”（LOTR），取得6個月的居留期以便工作、讀書。英國外交部主管亞洲事務的國務大臣亞當斯（Nigel Adams）本月在英國議會下議院接受議員質詢時表示，由今年7月至10月中旬為止，已有2116名持有BNO的港人和其近親、伴侶和18歲以下的子女獲批LOTR身份。