香港單日新增武肺病例突破百宗 不明源頭個案累計逾百 專家稱已現廣泛爆發

武漢肺炎疫情在香港社區爆發的機會增加，香港今(29日)天首次出現第四波疫情的單日新增病例過百宗的情況，在新增的114宗確診中未知有多少源頭不明個案，而在昨日新增的84宗確診個案中，有27宗源頭不明，是三個半月以來的單日新高，亦令源頭不明的病例增至96宗，占確診總數近兩成。港府抗疫專家之一的許樹昌教授認為，香港已出現「廣泛爆發」，現有社區距離措施不足以遏止第四波疫情，促請港府進一步收緊乃疫措施。

廣告 繼續瀏覽後續

截至昨日，香港累積武漢肺炎確診個案已達6123宗，過去一周，便累計有563宗，比上一星期增加四倍，顯示疫情急速惡化。當中，歌舞群組已擴至417人，成為最大的感染群組，而在持續十天後，仍有蔓延趨勢，新近增加病例中，更有確診教師的家屬在其他學校任教而增加互相傳染憂慮，現時至少有兩間學校因此而停課。

但源頭不明個案高企更令當局憂慮，昨日便有一名在米芝蓮三星餐廳「8 ½ Otto e Mezzo BOMBANA」工作的男廚師確診，餐廳現已停業，所有員工亦要檢疫，但不知有沒有食客受感染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上以「非常擔心」來形容源頭不明(即找不到關聯)個案的蔓延情況：「即使是有相關的個案，他們都去過不少地方，可能去教過唱歌呀、跳過舞呀，變咗無相關的個案都可能是在其他地方感染了，中間或有些無病徵者未找到，所以找不到關聯」。

本身是中文大學講座教授許樹昌認為，新一波武肺病毒隨尼泊爾抵港者滲入香港，組酒吧群組傳開，再透過歌舞群組急速擴散，現時病毒已廣泛擴散至社區，形容為「廣泛爆發」，難以追蹤接觸者，須儘快收緊社交距離措施，以遏止第四波疫情。他建議，盡量居家工作和停課，盡量減少社區和交通工具的人流，並關閉卡拉OK和暫停演唱會等非必要活動，以助儘快減低疫情。

另外，由於香港的疫情均由輸入個案引起，許樹昌建議加強堵塞，包括從高危地區抵港者，完成14日酒店檢疫後，須在第19日進行第三次檢測，以進一步減少漏掉長潛伏期的個案。