國安法寒蟬效應一本反修例紀錄沒印刷商敢承印

香港國安法生效至今已接近半年，一本在今春已經成書的反修例運動紀錄，找了第八家印刷商才夠膽出版，因為其他印刷商擔心字眼違例觸犯國安法。有線電視新聞引述法律學者指，國安法案件仍未開審，很難給予清晰法律意見，什麼情況會觸犯國安法。全國人大常委譚耀宗就認為，這是律師不熟悉條文，只記錄去年修例事件是沒有問題的。但譚耀宗本人並非是法律專家

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報道同時指出，國安法生效之後，預訂該書的讀者很多都沒有到郵局取書，有些甚至專程寄電郵指不要書。

這本反修例運動紀錄由楊子俊和50多人一起撰寫，原定出書的日子，不巧碰上國安法推出。楊子俊說，3、4月已經收完稿，6月開始找印刷商時，有風聲指會推港區國安法，數間印刷商都稱不想冒險去印。

楊子俊：“寫書的人會覺得我們都願意繼續講、出書，但那時印刷商或者賣書的人都怕，不知道幫我們印書可能會出意外，認識一些律師問過相關意見，都答不到什麼。”去到第8間才肯印，“‘光復香港、時化革命’，這個標語在整本書都找不到了，業界更加會（自我）設下看不到的紅線。”

有線電視新聞同時指出，另一本專門探討社會議題的刊物都有同一個疑問，刊物編輯陳先生（化名）說：“7月前我們一直都沒有想過，有是哪些可做、哪些不能做，我們沒那麼快可以畫到紅線，如果我做了反對者的專訪，可能他會判斷我危害國家安全，那我們如何抗辯？最後沒有刊出。”

他們擔心只是記錄敏感話題都會違法，問過法律意見，但他們都指無什麼用，港大法律學院首席講師張達明：“我們都無把握如何演繹才是正確，帶出法律本身是不夠清晰，何時可以清晰呢？我真的不知道，起碼未來這數年都會面對不穩定的情況，不知紅線最終如何畫。”

全國人大常委譚耀宗稱：“可能某個律師不熟法例，問多一兩個，法律的條文就放了出來，我都收了很多記錄黑暴事件的書，有很多圖片有這些標語，看不到有何問題，煽惑及出書講實際情況，等於歷史，看不到有什麼大問題。”

6月30日港區國安法生效至今，有32人因為這樣違法被捕，首宗案件仍然未正式開審。