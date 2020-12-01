疫情嚴峻林鄭收緊限聚令至二人公務員在家工作

香港第四波新冠狀肺炎疫情如狼似虎擴散，特首林鄭月娥終於在30日宣布加強抗疫措施，從本周三凌晨開始收緊多項社交距離措施，限聚令重新收緊至兩人，食肆每枱限兩人及堂食只准至晚上10時；公眾娛樂場所、卡拉OK等表列處所關閉兩周，惟准健身中心、體育場所及美容院增設限制下開放，未全面回復至7月第三波時抗疫水平。

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此外，林鄭月娥在記者會上表示，鑒於香港疫情迅速惡化，政府有必要收緊防疫措施至7月時最嚴格的水平，再次安排大部分政府僱員留在家中工作，以減少社區人流和社交接觸，阻止病毒進一步在社區傳播。有關措施為期兩周，直至下月15日。

相對第三波疫情政府早已採取“辣招”對付，林鄭被問到這次加強抗疫措施是否有點太遲，林鄭對外界的質疑不以為然。

之前第三波疫情單日確診未破百時，政府7已要求12類處所暫停業，包括健身中心、美容院及按摩院；連續6日確診過百後，再宣布關閉體育處所，並一度收緊至全日禁堂食，而政府今次卻准許健身中心及體育處所開放，被問到為何兩次疫情抗疫措施有異，林鄭解釋是考慮市民身心健康需要，但規定不得多於2人一組活動並要戴口罩。美容院與按摩院亦可開放，但要遵守更嚴格限制。政府強制仍營業的表列處所展示“安心出行”碼，以便個案追蹤。

疫情11月中起急劇惡化，林鄭回應政府反應是否太慢時稱，疫情來得非常快，過去一周已採取各樣措施，雖然將公共衛生及人命安全放首位，但收緊措施有代價，亦須考慮疫情發展至什麼階段，“不覺得（政府反應）特別快或特別慢”，又稱“往往做評論的是比較易”。

林鄭形容疫情非常嚴峻，患者遍布全港且社交活動頻繁，周末與專家開會後，政府認為須即時採取嚴厲措施，未來兩周關鍵，籲市民忍耐。繼酒吧及夜總會等關閉後，遊戲機中心、遊樂場所、卡拉OK、公眾娛樂場所、麻將天九耍樂處所及泳池周三凌晨起關閉兩周，限聚令由4人收緊至2人，食肆每枱由4人減至2人，堂食提前2小時至晚上10時結束，入座率等限制不變。公務員亦將在家工作，只會提供緊急和必須的公共服務。

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌告訴明報，暫未見涉健身中心及美容院的大型傳播，認為防疫措施要精準，故健身時戴口罩、2人一組下，維持營運相對安全。至於禁晚市堂食，他說難以實行，因不少夜班市民需外出用膳，在門外排隊等外賣亦有聚集風險，2人一枱做法合適，認為最新措施“去得幾盡（相當到位）”、“算是如此”。

明報同時引述呼吸系統科專科醫生梁子超認為，最新措施與第三波相若，他亦表示難禁堂食，上次推行“已出事”，如市民對晚市有需求，禁堂食亦難解決問題。至於沒關閉健身中心及美容院，他認為這兩類場所是否關閉對控疫影響不大，2人一組及戴口罩“勉強可接受”，關鍵在於當局有否加強巡查及執法。

餐飲聯業協會會長黃家和稱，12月是餐飲業生意旺季，過往可做110億元生意，收緊措施下料生意跌六成，損失60億至70億元，相信若餐廳經營受壓，或會如第三波疫情般暫停營業、員工停薪留職。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯專鼎歡迎有關措施，但表示政府要釐清“2人一組”定義，是只許單對單訓練，還是可6人一班，再分開2人一組練習。他說若只容許單對單訓練，對業界有極大影響，“比關門更慘”。

另外，林鄭提到新一波疫情很多患者沒病徵。明報報道指，10月共236宗確診，輸入個案近七成，達161宗；整體148名患者沒病徵，比例為62.7%。11月則以本地或相關個案為主，截至11月29日公布，該月累計915宗確診，338人無病徵，佔36.9%，較上月跌25.8百分點；輸入個案跌至183宗，占該月確診個案約兩成。