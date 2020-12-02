黎智英等“壹傳媒”3位高層遭通宵扣留 日本輿論關注周庭的命運

香港商人黎智英擔任主席的壹傳媒集團，在香港和台灣分別擁有多個媒體，除了台灣壹電視之外，還包括蘋果日報香港版和台灣版、壹周刊香港版和台灣版、免費報爽報香港版和台灣版，以及其他多份刊物

香港“壹傳媒”創辦人黎智英、集團總裁周達權、行政總監黃偉強等3人被控詐騙罪，12月2日中午到香港警署返回報到。據香港01等港媒報導，3人被通宵扣留，預計3日早上將在西九龍法院出庭聆訊。而同一天被判刑的周庭等人的命運受到了日本媒體關注。

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中央社香港消息：香港警方今年8月開始高調逮捕黎智英與“壹傳媒”集團4名高層人員，以及前“香港眾志”成員周庭、“香港故事”成員李宇軒等10人，指控他們涉嫌“勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”，及“串謀欺詐”等罪。

據報導，除了黎智英等3人遭通宵扣留之外，李宇軒因涉嫌偷渡被廣東海警拘捕，目前仍被拘留於深圳；周庭則因涉去年6月21日包圍警總案件在2日遭判刑入獄，未能到警署報到，其餘5人均獲準保釋。

同一天，被稱為香港“民主女神”的前“香港眾志”核心成員周庭，被法院判處入獄10個月。由於周庭日文流利，也經常利用推特向日本發聲，各大日媒相當關注這一判決。

日本每日新聞發自台北的報導指出，能把香港的嫌犯引渡給中國當局的港區國安法威力巨大，上路施行5個月已幾乎完全抑制示威遊行，“香港民主派面臨毫無辦法的狀況”。

日本經濟新聞報導，雖然周庭等人被認定參與煽動及違法集會等行為，是在港區國安法今年7月上路前發生，但香港法院透過嚴懲知名民運人士，有可能讓寒蟬效應在社會發酵。

日本產經新聞報導，日本共產黨委員長志位和夫說，香港法院今天判處民主運動人士黃之鋒、周庭及林朗彥實刑，這是強行實施港區國安法下的新鎮壓措施，要對中國領導核心表達強烈抗議，並強烈要求立即停止在香港的野蠻鎮壓。