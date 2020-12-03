林鄭反口拒修訂特首貪污條例辯稱中央自會“適當行動”

特首林鄭月娥“競選”時曾揚言將《防止賄賂條例》擴大規管至行政長官，然而最近被問到為何至今尚未見修訂條例工作時，林鄭卻將皮球踢給中央，辯稱基本法已列明中央與特首關係，特首需向中央人民政府負責，強調中央若認為特首有不當地方，“當然會採取適當的行動”，但對於中央會採取什麼形式的行動，她不便揣測。林鄭是在12月1日出席行政會議前見記者時，發表上述的講話。

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換言之，包括廉政公署在內，香港沒有一個執法機關、沒有一條法律可以對特首貪污的指控進行調查或檢控，一切都要視乎中共最高領導人說了算。

林鄭月娥在2017年“競選”時曾揚言一旦當選，將修訂《防止賄賂條例》第 3 （公職人員索取及接受利益）及第 8 條（與政府進行事務往來時，對公職人員提供利益的適用範圍）適用至特首，惟林鄭任期內發表的四份施政報告均沒有兌現承諾。

事實上，NOW電視新聞日前播出林鄭月娥的專訪，林鄭首次公開表明在任期內，不會完成將《防止賄賂條例》擴大至包含行政特首中的修訂，更指已釐清及學習“特區政治體制裡面，行政長官嘅憲制地位同身分”，又表示如果現任行政長官有觸犯賄賂行為，相信中央人民政府一定會處理，強調行政長官“由中央人民政府委任，亦都要向中央人民政府負責”。

南華早報去年年 1 月引述消息指，林鄭月娥曾向北京提出收緊《防止賄賂條例》，確保行政長官所得的收益並非屬於受賄所得。然而，報道引述消息人士指出北京不接受有關修改，指北京認為以立法成立委員會審批行政長官可收受的利益，會令行政長官屢因政治引起被檢控的情況。

而政務司司長張建宗去年回應公民黨郭榮鏗的質詢時，亦提出現時條例已對行政長官有足夠規管，相信有關規管不存在空隙，加上行政長官在基本法下有獨特地位，有關修訂涉及複雜的憲制、法律及運作問題。

民主黨前立法會議員黃碧雲早於2015年，已向立會提出無約束力議案，要求政府將《防止賄賂條例》中有關公職人員收受利益的條文適用範圍擴大至特首。黃碧雲接受香港網媒立場新聞查詢時不諱言，從現時特首可借用特首之權DQ立法會議員、削弱立法會監察政府的職能，如此本末倒置的做法可推斷出，中央可輕易透過特首之手“直接鉗制香港”，控制本港形勢。黃續認為，林鄭向來自視過高、拒聽民意，不惜選擇推翻當年的承諾亦要握權在手。

前行政長官曾蔭權2017 年“公職人員行為失當罪”罪成入獄；前行政長官梁振英亦被指涉收取 UGL 澳洲公司 5000 萬元而受社會爭議，令社會關注《防止賄賂條例》是否無法涵蓋行政長官收受賄賂的罪行。