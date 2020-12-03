羅冠聰周永康紐時撰文呼籲拜登續向中共施壓

11月23日，民主活動人士（左起）周庭、林朗彥、黃之鋒在香港出庭前。 (紐約時報刊登羅冠聰和周永康的文章配圖)

在黃之鋒、周庭和林朗彥三人因非法包圍警察總部而被判入獄之際，他們的“民主戰友”羅冠聰和周永康則在紐約時報撰文，呼籲美國總統當選人拜登繼續向中共施壓。

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羅、周的文章表示，儘管三名戰友被判入獄，他們仍將盡自己所能繼續反對中國威權擴張活動，但這需要來自本土和世界的支持，尤其是美國。他們呼籲拜登繼續批評中共政權，並制定將人權放在最重要位置的對華政策。

文章指出，黃之鋒等人因觸犯公安條例而被判入獄，但自6月30日開始，更嚴厲的國安法已在香港生效。有12人今年8月因為試圖逃離香港而被中國扣留至今，連要求律師的權利都被剝削。像我們這一群民主活躍分子，因被通緝而流亡海外，我們在香港的同志則需要面對監禁和打壓，但我們仍毫不畏縮的對抗中國專權政治的擴張而奮戰到底，並同時維護香港碩果僅存的自由。不過我們需要來自全世界的政府、商界、大學、勞工組織和非政府組織的支持。

倘非如此，將有更多民主活躍分子以及更重要的民主價值遭到犧牲。香港是對抗北京專權主義的前線，在這裡發生的一切，將影響每一位關心自由前途的人，尤其是北京正向全世界輸出用作打壓用途的高科技。

準備接班的拜登政府不但必須繼續批評中共政權，並需要有勇氣地擬定一個以人權為最高準則的新中國政策，只有這樣美國才可以維持其全球領導地位，一個對自由、民主、平等和多邊主義作出承諾的領導地位。

文章指出，2019年6月當時剛奪得民主黨總統候選人資格的拜登在推特上寫道：“數以萬計香港人走上街頭爭取中國政府答允的公民自由和自主，他們所展示的勇氣是令人鼓舞的，而且全世界都在看着，我們所有人必須聯手一起支持民主的原則和自由。”拜登現在成功當選，我們要求他兌現他的情懷（sentiment）。

今夏中共政府在香港實施一項影響深遠而且極富懲罰性的國安法，在此法下，至今已有多宗示威者被捕事件，甚至連溫和的民主派議員也被DQ出局，被視為不夠愛國的教師則遭到懲罰。

文章指出，下一步的目標相信將會是香港的法官、區議員、公務員甚至學生學童。特首林鄭月娥在施政報告中表示，必須灌輸香港學生“正面的價值”，包括“對國家、民族和社會的身分認同”。

過去幾年，特朗普政府採取多項行動回應中國對香港的打壓，例如終止香港的特別貿易地位、制裁剝削港人人權自由的中港官員。世界其他的領袖、不同的勞工組織和商界也開始重新評估他們過去錯誤的中國安排，不少人甚至質疑短期的經濟好處是否能夠抵償長遠的損失。

向中國入口貨加稅，調查中共對美國校園的資助以及統戰部門在美的活動，這些都可以對中國領導層提出警告，他們已經違反了全球的規則，而且將不再得到容忍。但至今這些努力並沒有導致中共有任何實質上的改革。

我們希望拜登政府能夠審視和改革港人向美尋求政治庇護的政策，進一步調查打擊香港民主的人，新上任的政府同時需要採取果斷性的決定，保護新疆和西藏的少數民族，加強與台灣的外交關係。

羅冠聰和周永康最後在文章中指出，華府必須擬定一個中國政策，將人權提高到最高地位，但同時需要照顧到其他緊急的議題，包括環保、勞工權益和自由貿易。這樣不但可以繼續向外宣示美國對人權或對香港民主強而有力支持的一個訊號，而且更是對世界所有希望自由的人的一個支持。