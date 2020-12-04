又一民主派前立法會議員梁頌恆傳出走美國

一向對港府內部和警方消息靈通的網媒香港01披露，屬於民主本土陣營的青年新政前立法會議員梁頌恆數日前已離開香港，目前身處美國。香港01也是第一家掌握港府有關部門機密資料的傳媒，準確報導民主黨前立委許智峯家人離開香港的消息。

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香港01昨（3日）引述消息指，梁頌恆數日前已離開香港，目前身處美國，報導稱早在2日也曾到梁頌恆位於香港仔的寓所拍門，但未有人應門，另亦透過短訊查詢，但暫未獲回覆。

根據蘋果日報的報導，該報記者亦嘗試以短訊聯絡梁，通訊軟件WhatsApp上仍可見梁曾在線，但訊息僅為“已傳遞”的狀態。

蘋果日報翻查梁頌恆的社交網站，可見他近日仍有發文及轉載新聞。他在3日下午透過Facebook轉載另一已流亡德國的前本民前黃台仰的Twitter帖文，該帖文中黃批評因為中共，令其一位朋友無法與家人、女友共度生日，並有標註“#save12hkyouths”（救援12港青），而之前一天就轉載了有可疑人士在荃灣區議員岑敖暉的議員辦公室外徘徊的帖文等，11月底也幾乎每天都有轉載新聞等，且會加上評論。

曾經與梁頌恆“並肩作戰”的前立委游蕙禎則在社交網站Facebook發文表示，暫時仍然在香港做着自己的事，又指安身立命是這個時代的主題，對於其他人的選擇，也不會評論，“每個人都面對着不同的困難，連自己的也還沒有處理好，批判其他人的有意思嗎？”

游接受蘋果查詢時表示，不了解梁頌恆是否已離港，自己已很久沒有跟對方聯絡，並指離港的人各人有不同選擇，有些人基於個人能力、條件等，也有人基於香港形勢，認為外界毋須在事件上作任何評論。

因立法會宣誓風波被取消議員資格的梁頌恆，早前因2016年衝擊立法會會議室，被裁定一項參與非法集結罪成，高等法院於今年9月駁回其上訴，他須即時入獄4周，其後他決定提終極上訴，申請向終審法院上訴許可之證明書並獲批，但他當時沒有申請保釋，完成服刑。另外，他和另一位因宣誓風波被禠奪議席的前青年新政游蕙禎，早前被法庭下令須向立法會行政管理委員會交還逾186萬元的薪酬津貼，遭行管會入稟高等法院申請破產。

梁頌恆2016年當選立法會議員，宣誓就職時將效忠對象念為“Hong Kong Nation”（香港國），並以含糊語調將China念成含有侮辱性“支那”。他事後被取消議員資格。